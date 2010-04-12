|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:48
Интересующемуся двойной порцией поступления экспортной выручки.
Регламент торгов на межбанке предусматривает попадание на площадку межбанка экспортной выручки, поступившей накануне. приход СКВ в пятницу, 28-го, на торги МБ не попал - в субботу торги "зеленой" СКВ не было, 02-го сессии на МБ тоже не было, но поступления выручки были. Следовательно, за пятницу и за среду на четверг набегает двойная порция СКВ.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 69920
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4475 раз.
- Подякували: 8121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:54
А онлайн продажу валюты уже разрешили?
-
kolyuchy
-
-
- Повідомлень: 303
- З нами з: 17.04.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:56
kolyuchy написав:
А онлайн продажу валюты уже разрешили?
В феврале приходите
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 129
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:07
flyman написав:
допомога ЄС коштувала Польщі закриття кораблебудування, шахт в Сілезії, і т.п., так як одна з вимог було припинення держдопомоги для промисловості
Все правда. Но, не все шахты закрыли, поляки до сих пор топят углем.
Оглянувшись назад, уверен, что поляки рады такой политике своей власти, а мы нет. Кучма отдал Автозаз Васадзе и он его благополучно профукал, накосив, конечно себе капусты. Также был профукан польский Полонез, который купил тот же Васадзе.
Знаете, же анекодот про автоваз, про место и про руки?
И есть примеры в Вост. Европе, когда продавали местного автопроизводителя Мерседесу, Фольксвагену и предприятие развивалось, давая работу людям и создавая ВВП. И до сих пор работает.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:17
flyman написав:
допомога ЄС коштувала Польщі закриття кораблебудування, шахт в Сілезії, і т.п., так як одна з вимог було припинення держдопомоги для промисловості
Тетчер закрывала шахты без всякого давления извне.
Промышленность, как и любой бизнес, на дотациях - это самообман, который обходится тем дороже, чем дольше продолжается.
Требование прекращения госпомощи - это, по сути, требование перехода к рыночной экономике.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3466
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 839 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:20
vitaliian написав: kolyuchy написав:
А онлайн продажу валюты уже разрешили?
В феврале приходите
цікаво, а будуть інтернет обмінки типа walutomat.pl з комісією 0,2% за обмін і безплатними переказами валюти через ІБ на обмінку і назад?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14858
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:27
Казначейство опубликовало данные выполнения бюджета за декабрь,как я и предполагал компенсацию ПДВ тормознули , если в декабре 2017 было компенсировано 11,3 млрд то в этом декабре всего 10 млрд ( месяцем ранее 13,3 млрд.)
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29953
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2937 раз.
- Подякували: 4918 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:28
Перес де Куэльяр написав:
ЧР Запоріжжя щось зовсім провалився 27.80/27.98-00
вчера была продажа 28,0, сегодня вечером ехал с пьянки видел 28 на металле неуверенно, и 28,05 точно на анголенко
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 5445
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 1346 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14104
|1619413
|
Сер 02 січ, 2019 09:14
Zebra
|
|6521
|1386421
|
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
|
|159
|256158
|
|