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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7358735973607361

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:48

Интересующемуся двойной порцией поступления экспортной выручки.

Регламент торгов на межбанке предусматривает попадание на площадку межбанка экспортной выручки, поступившей накануне. приход СКВ в пятницу, 28-го, на торги МБ не попал - в субботу торги "зеленой" СКВ не было, 02-го сессии на МБ тоже не было, но поступления выручки были. Следовательно, за пятницу и за среду на четверг набегает двойная порция СКВ.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:54

Re: Валютный рынок в контексте

А онлайн продажу валюты уже разрешили?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 17:56

  kolyuchy написав:А онлайн продажу валюты уже разрешили?

В феврале приходите
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:07

  flyman написав:допомога ЄС коштувала Польщі закриття кораблебудування, шахт в Сілезії, і т.п., так як одна з вимог було припинення держдопомоги для промисловості


Все правда. Но, не все шахты закрыли, поляки до сих пор топят углем.

Оглянувшись назад, уверен, что поляки рады такой политике своей власти, а мы нет. Кучма отдал Автозаз Васадзе и он его благополучно профукал, накосив, конечно себе капусты. Также был профукан польский Полонез, который купил тот же Васадзе.
Знаете, же анекодот про автоваз, про место и про руки?
И есть примеры в Вост. Европе, когда продавали местного автопроизводителя Мерседесу, Фольксвагену и предприятие развивалось, давая работу людям и создавая ВВП. И до сих пор работает.
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:17

  flyman написав:допомога ЄС коштувала Польщі закриття кораблебудування, шахт в Сілезії, і т.п., так як одна з вимог було припинення держдопомоги для промисловості

Тетчер закрывала шахты без всякого давления извне.
Промышленность, как и любой бизнес, на дотациях - это самообман, который обходится тем дороже, чем дольше продолжается.
Требование прекращения госпомощи - это, по сути, требование перехода к рыночной экономике.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:20

  vitaliian написав:
  kolyuchy написав:А онлайн продажу валюты уже разрешили?

В феврале приходите

цікаво, а будуть інтернет обмінки типа walutomat.pl з комісією 0,2% за обмін і безплатними переказами валюти через ІБ на обмінку і назад?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:27

Казначейство опубликовало данные выполнения бюджета за декабрь,как я и предполагал компенсацию ПДВ тормознули , если в декабре 2017 было компенсировано 11,3 млрд то в этом декабре всего 10 млрд ( месяцем ранее 13,3 млрд.)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 18:28

  Перес де Куэльяр написав:ЧР Запоріжжя щось зовсім провалився 27.80/27.98-00

вчера была продажа 28,0, сегодня вечером ехал с пьянки видел 28 на металле неуверенно, и 28,05 точно на анголенко
edvardd
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