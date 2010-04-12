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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:54
Re: Валютный рынок в контексте
А онлайн продажу валюты уже разрешили?
Додано: Сер 02 січ, 2019 17:56
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:07
Все правда. Но, не все шахты закрыли, поляки до сих пор топят углем.
Оглянувшись назад, уверен, что поляки рады такой политике своей власти, а мы нет. Кучма отдал Автозаз Васадзе и он его благополучно профукал, накосив, конечно себе капусты. Также был профукан польский Полонез, который купил тот же Васадзе.
Знаете, же анекодот про автоваз, про место и про руки?
И есть примеры в Вост. Европе, когда продавали местного автопроизводителя Мерседесу, Фольксвагену и предприятие развивалось, давая работу людям и создавая ВВП. И до сих пор работает.
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:17
Тетчер закрывала шахты без всякого давления извне.
Промышленность, как и любой бизнес, на дотациях - это самообман, который обходится тем дороже, чем дольше продолжается.
Требование прекращения госпомощи - это, по сути, требование перехода к рыночной экономике.
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:20
цікаво, а будуть інтернет обмінки типа walutomat.pl з комісією 0,2% за обмін і безплатними переказами валюти через ІБ на обмінку і назад?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:27
Казначейство опубликовало данные выполнения бюджета за декабрь,как я и предполагал компенсацию ПДВ тормознули , если в декабре 2017 было компенсировано 11,3 млрд то в этом декабре всего 10 млрд ( месяцем ранее 13,3 млрд.)
За год было компенсировано ПДВ
2017 - 120 млрд
2018 - 131,7 млрд
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 02 січ, 2019 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:28
Додано: Сер 02 січ, 2019 18:45
Ресурс для роста курса есть - денег подкопилось в 2 раза больше чем месяц назад. Завтра межбанк будет весёлый. Запасайся попкорном.
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:01
Ресурс может и есть, а вот причин для роста не вижу...Может назовете хоть основные? А то ревальвация сильно смущает
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:04
Решительные реформы в действии, про план 20 в 2020 году для УГВ можно забыть.
Добыча газа в Украине выросла на 0,3%
Живите своим умом!
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