|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:23
Поступления от таможни в декабре упали на полмиллиарда по сравнению с декабрем 2017 года .
Борьба с контрабандой идет просто суперрешительными темпами. Темпы до такой степени решительные что в декабре 2018 поступления от таможни стали меньше чем в декабре 2017.
Поступления от таможни
Декабрь 2018 - 29 671 млн.грн падение на 500 млн.грн по сравнению с декабрем 2017 ( -1,7% )
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29957
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2938 раз.
- Подякували: 4924 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:35
Василь-Рівне Все майже так, як Ви описали. Сьогодні те саме, коли Чай махнув "красною тряпкою" перед ЛАДом, він мене у своїй відповіді приплутав, тобто я його не чипав. Поки ДС був відсутній, Фейслес дав ЛАДу зрозуміти, що «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», то есть, не жалуйся на других, если сам виноват. ДС можливо не заходить на гілку Улана, то погляньте яка там склока під патронатом Модератора який не реагує на образи, а навіть собі дозволяє глузувати. Є конструктивна моя відповідь на образу з доказами Оресту. І погляньте, як де кого корчить від цього. Приберу сам, я за справедливість.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:37
Перес де Куэльяр написав:
я за справедливість
її немає в світі
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2151
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 268 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:38
На ветке 2 патентованных хама и провокатора - Вася и Генсек.
И исправить их, по-видимому, невозможно.
Плохо то, что из-за них с ветки уходят нормальные люди.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 02 січ, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 11247
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3469 раз.
- Подякували: 3291 раз.
-
- Профіль
-
2
2
4
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:39
Завтра на межбанке 90% вниз до уровней 27,4 - 27,5, а вот 4го будет интереснее...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 402
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:42
asti написав:
Завтра на межбанке 90% вниз до уровней 27,4 - 27,5, а вот 4го будет интереснее...
Завтра кор счета подскочат на 30 млрд за счет закрытия овернайтов + Минфин сегодня погасил гривневые ОВГЗ на 3 млрд.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29957
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2938 раз.
- Подякували: 4924 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:42
Перес де Куэльяр написав:
Василь-Рівне Все майже так, як Ви описали. Сьогодні те саме, коли Чай махнув "красною тряпкою" перед ЛАДом, він мене у своїй відповіді приплутав, тобто я його не чипав. Поки ДС був відсутній, Фейслес дав ЛАДу зрозуміти, що «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», то есть, не жалуйся на других, если сам виноват. ДС можливо не заходить на гілку Улана, то погляньте яка там склока під патронатом Модератора який не реагує на образи, а навіть собі дозволяє глузувати. Є конструктивна моя відповідь на образу з доказами Оресту. І погляньте, як де кого корчить від цього. Приберу сам, я за справедливість.
Мою відповідь на знущальне хамство ЛАДА на другий день Нового Року (Давайте всё же не заниматься подтасовкой и окозамилюванням, Вы же всё-таки не Вася.
) потерли в три секунди, його образлива маразматична дурня в мою сторону висить на форумі порушуючи всі правили ресурсу. Я цього не розумію, Якщо не витруть, чи ЛАД за собою не прибере, перейду в читачі.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Сер 02 січ, 2019 20:05, всього редагувалось 3 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 4938
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 4377 раз.
- Подякували: 1980 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:44
ЛАД написав:
На ветке 2 патентованных хама и провокатора - Вася и Генсек.
На злодію і шапка горить - прибери за собою!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 4938
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 4377 раз.
- Подякували: 1980 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:53
asti написав:
Завтра на межбанке 90% вниз до уровней 27,4 - 27,5, а вот 4го будет интереснее...
Я чекаю трохи вище МБ буде, тобто Регулятор гальмувати почне щоб курс не просів .На мою думку, суттєве укріплення гривні поки не потрібно.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14104
|1619476
|
Сер 02 січ, 2019 09:14
Zebra
|
|6521
|1386432
|
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
|
|159
|256164
|
|