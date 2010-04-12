|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:55
zzzzzz написав:
Завтра кор счета подскочат на 30 млрд за счет закрытия овернайтов + Минфин сегодня погасил гривневые ОВГЗ на 3 млрд.
Это если сегодня вообще никто не разместился в овернайты. Не верю!
Подскочить должны, но не столь кардинально.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 3467
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 839 раз.
- Подякували: 1331 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:57
Перес де Куэльяр написав: asti написав:
Завтра на межбанке 90% вниз до уровней 27,4 - 27,5, а вот 4го будет интереснее...
Я чекаю трохи вище МБ буде, тобто Регулятор гальмувати почне щоб курс не просів .На мою думку, суттєве укріплення гривні поки не потрібно.
Летом делают дешевый доллар нафтогазу закупиться газом на зиму, осенью - зимой дорогой доллар - пополнить бюджеты свой и экспортёров.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 132
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 січ, 2019 19:58
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Завтра кор счета подскочат на 30 млрд за счет закрытия овернайтов + Минфин сегодня погасил гривневые ОВГЗ на 3 млрд.
Это если сегодня вообще никто не разместился в овернайты. Не верю!
Подскочить должны, но не столь кардинально.
Безусловно овернайты нулевыми вообще никогда не бывают
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29957
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2938 раз.
- Подякували: 4924 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14104
|1619476
|
Сер 02 січ, 2019 09:14
Zebra
|
|6521
|1386432
|
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
|
|159
|256164
|
|