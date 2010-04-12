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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7360736173627363

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:55

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Завтра кор счета подскочат на 30 млрд за счет закрытия овернайтов + Минфин сегодня погасил гривневые ОВГЗ на 3 млрд.

Это если сегодня вообще никто не разместился в овернайты. Не верю!
Подскочить должны, но не столь кардинально.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:57

  Перес де Куэльяр написав:
  asti написав:Завтра на межбанке 90% вниз до уровней 27,4 - 27,5, а вот 4го будет интереснее...
Я чекаю трохи вище МБ буде, тобто Регулятор гальмувати почне щоб курс не просів .На мою думку, суттєве укріплення гривні поки не потрібно.

Летом делают дешевый доллар нафтогазу закупиться газом на зиму, осенью - зимой дорогой доллар - пополнить бюджеты свой и экспортёров.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 19:58

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Завтра кор счета подскочат на 30 млрд за счет закрытия овернайтов + Минфин сегодня погасил гривневые ОВГЗ на 3 млрд.

Это если сегодня вообще никто не разместился в овернайты. Не верю!
Подскочить должны, но не столь кардинально.



Безусловно овернайты нулевыми вообще никогда не бывают
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 7360736173627363
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