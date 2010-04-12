Додано: Сер 02 січ, 2019 20:11

zzzzzz написав: Поступления от таможни в декабре упали на полмиллиарда по сравнению с декабрем 2017 года .





Борьба с контрабандой идет просто суперрешительными темпами. Темпы до такой степени решительные что в декабре 2018 поступления от таможни стали меньше чем в декабре 2017.



Поступления от таможни

Декабрь 2018 - 29 671 млн.грн падение на 500 млн.грн по сравнению с декабрем 2017 ( -1,7% ) Поступления от таможни в декабре упали на полмиллиарда по сравнению с декабрем 2017 года .Борьба с контрабандой идет просто суперрешительными темпами. Темпы до такой степени решительные что в декабре 2018 поступления от таможни стали меньше чем в декабре 2017.Поступления от таможниДекабрь 2018 - 29 671 млн.грн падение на 500 млн.грн по сравнению с декабрем 2017 ( -1,7% )

Здравствуйте .У меня по этому поводу совершенно другие мысли.На границе , как раз ,все нормально !Таможня работает хорошо.Ну, может бывают отдельные прорывы, например петарды .Я на таможне каждый месяц два раза.Если раньше отбить доставку и стать на распределение с 8 очередь занимали , то сейчас даже в 9 людей нет.Просто очень уменьшилось количество ЧП и других форм бизнеса,которые например в недалеком прошлом обрывали телефон , набивали почту заявками.Очень уменьшились обороты.Вот ,еще отменили мораторий на налоговые проверки .(у меня на это здорово сфинктер среагировал).Многие бросили все здесь и ринулись в Европу , где куда с меньшей головной болью можно заработать и на жизнь на накопление.А то и вообще там остаться .(молодые поголовно)Перспективы , конечно еще те .Конечно ,это написанное, субъективно .Писал исключительно про себя.