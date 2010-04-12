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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73617362736373647365>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:03

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Завтра кор счета подскочат на 30 млрд за счет закрытия овернайтов + Минфин сегодня погасил гривневые ОВГЗ на 3 млрд.
Это если сегодня вообще никто не разместился в овернайты. Не верю! Подскочить должны, но не столь кардинально.
Ждем утра. :|
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:04

  asti написав:Завтра на межбанке 90% вниз до уровней 27,4 - 27,5, а вот 4го будет интереснее...

Такого ревала за 1 день НБУ не допустить.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:06

  tea написав:
  asti написав:Завтра на межбанке 90% вниз до уровней 27,4 - 27,5, а вот 4го будет интереснее...
Такого ревала за 1 день НБУ не допустить.
В тому році допустили - на 30 копійок, І у позатому))) Певно нема кому слідкувати - після 8го зявляться!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:08

zzzzzz
А Ви знаєте,що крім Вашого тата і Вашої дружини на форумі зареєструвалась Ваша коханка.
У Вас нік - zzzzzz
У тата нік - ZZZZZZ
У дружини нік - zzzxxx
А у коханки,яка має великий розмір :oops: ,кгм :oops: ,...букв...ось такий нік. :mrgreen:

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tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:09

Интересно засветят завтра на Межбанке 27.90 ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:11

  tea написав:zzzzzz
А Ви знаєте,що крім Вашого тата і Вашої дружини на форумі зареєструвалась Ваша коханка.
У Вас нік - zzzzzz
У тата нік - ZZZZZZ
У дружини нік - zzzxxx
А у коханки,яка має великий розмір :oops: ,кгм :oops: ,...букв...ось такий нік. :mrgreen:

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странно что еще никто не догадался создать ник - XXXXXXL :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:11

  sani_2012 написав:Интересно засветят завтра на Межбанке 27.90 ?

*Відправлено з Чату

Теоретично може й дійти.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:11

  zzzzzz написав:Поступления от таможни в декабре упали на полмиллиарда по сравнению с декабрем 2017 года .


Борьба с контрабандой идет просто суперрешительными темпами. Темпы до такой степени решительные что в декабре 2018 поступления от таможни стали меньше чем в декабре 2017.

Поступления от таможни
Декабрь 2018 - 29 671 млн.грн падение на 500 млн.грн по сравнению с декабрем 2017 ( -1,7% )



Здравствуйте .
У меня по этому поводу совершенно другие мысли.
На границе , как раз ,все нормально !
Таможня работает хорошо.
Ну, может бывают отдельные прорывы, например петарды .
Я на таможне каждый месяц два раза.
Если раньше отбить доставку и стать на распределение с 8 очередь занимали , то сейчас даже в 9 людей нет.

Просто очень уменьшилось количество ЧП и других форм бизнеса,которые например в недалеком прошлом обрывали телефон , набивали почту заявками.

Очень уменьшились обороты.
Вот ,еще отменили мораторий на налоговые проверки .(у меня на это здорово сфинктер среагировал).
Многие бросили все здесь и ринулись в Европу , где куда с меньшей головной болью можно заработать и на жизнь на накопление.
А то и вообще там остаться .(молодые поголовно)

Перспективы , конечно еще те .
Конечно ,это написанное, субъективно .
Писал исключительно про себя.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:16

холява

Понимаете если-бы НБУ и Держстат не давал данные по росту импорта я бы не акцентировал на этом внимание.

Вот данные НБУ по ноябрю и за 11 мес
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=27033405

В денежном выражении рост в ноябре и за 11 месяцев

По держстату все то-же самое
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте

...многие заметят мне , что в ноябре писал мол, что заранее скупились и ждут продаж .
Так вот , они не наступили .
Выбились отдельные позиции , но еще не до того уровня чтобы паниковать.
холява
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