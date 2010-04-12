Ждем утра.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:03
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:04
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:06
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:08
zzzzzz
А Ви знаєте,що крім Вашого тата і Вашої дружини на форумі зареєструвалась Ваша коханка.
У Вас нік - zzzzzz
У тата нік - ZZZZZZ
У дружини нік - zzzxxx
А у коханки,яка має великий розмір ,кгм ,...букв...ось такий нік.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=115636
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:09
Интересно засветят завтра на Межбанке 27.90 ?
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:11
странно что еще никто не догадался создать ник - XXXXXXL
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:11
Теоретично може й дійти.
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:11
Здравствуйте .
У меня по этому поводу совершенно другие мысли.
На границе , как раз ,все нормально !
Таможня работает хорошо.
Ну, может бывают отдельные прорывы, например петарды .
Я на таможне каждый месяц два раза.
Если раньше отбить доставку и стать на распределение с 8 очередь занимали , то сейчас даже в 9 людей нет.
Просто очень уменьшилось количество ЧП и других форм бизнеса,которые например в недалеком прошлом обрывали телефон , набивали почту заявками.
Очень уменьшились обороты.
Вот ,еще отменили мораторий на налоговые проверки .(у меня на это здорово сфинктер среагировал).
Многие бросили все здесь и ринулись в Европу , где куда с меньшей головной болью можно заработать и на жизнь на накопление.
А то и вообще там остаться .(молодые поголовно)
Перспективы , конечно еще те .
Конечно ,это написанное, субъективно .
Писал исключительно про себя.
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:16
холява
Понимаете если-бы НБУ и Держстат не давал данные по росту импорта я бы не акцентировал на этом внимание.
Вот данные НБУ по ноябрю и за 11 мес
В денежном выражении рост в ноябре и за 11 месяцев
По держстату все то-же самое
Живите своим умом!
Додано: Сер 02 січ, 2019 20:18
Re: Валютный рынок в контексте
...многие заметят мне , что в ноябре писал мол, что заранее скупились и ждут продаж .
Так вот , они не наступили .
Выбились отдельные позиции , но еще не до того уровня чтобы паниковать.
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