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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7362736373647365>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:18

  холява написав:
  zzzzzz написав:Поступления от таможни в декабре упали на полмиллиарда по сравнению с декабрем 2017 года .


Борьба с контрабандой идет просто суперрешительными темпами. Темпы до такой степени решительные что в декабре 2018 поступления от таможни стали меньше чем в декабре 2017.

Поступления от таможни
Декабрь 2018 - 29 671 млн.грн падение на 500 млн.грн по сравнению с декабрем 2017 ( -1,7% )


Таможня работает хорошо.


https://minfin.com.ua/users/guslenko/blog/ вот тут есть про таможню. Особенно рекомендуется к прочтению свидетелям реформ и покращення.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:28

  vitaliian написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  asti написав:Завтра на межбанке 90% вниз до уровней 27,4 - 27,5, а вот 4го будет интереснее...
Я чекаю трохи вище МБ буде, тобто Регулятор гальмувати почне щоб курс не просів .На мою думку, суттєве укріплення гривні поки не потрібно.

Летом делают дешевый доллар нафтогазу закупиться газом на зиму, осенью - зимой дорогой доллар - пополнить бюджеты свой и экспортёров.
Все так, але ми обговорюємо що буде завтра. До закупівель Нафтогазом ще стільки подій буде і «конвой -3» і аграрії ітд.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:30

zzzzzz

Я посмотрел на ссылку представленную любезно нам ,Вами ....как баран на новые ворота .

...))))если бы это было на латыни и почерком старого хирурга .

К сожалению мне трудно в этом разобраться и у меня нет оснований Вам не доверять .

Но я простой человек и смотрю на то , что происходит около меня и со мной.
С Уважением .
Всем Здоровья .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:33

vitaliian

Виталий , Уважаемый !
Я имел ввиду не авто , а товарные группы.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:37

холява
Если по простому
по НБУ

Импорт ноябрь - 5 310 млн.дол ( 4 712 ноябрь 2017 )
Импорт январь-ноябрь - 51 346 млн.до ( 44 442 за 11 мес 2017 )

В денежном выражении виден очевидный рост.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:40

  холява написав:zzzzzz

Я посмотрел на ссылку представленную любезно нам ,Вами ....как баран на новые ворота .

...))))если бы это было на латыни и почерком старого хирурга .

К сожалению мне трудно в этом разобраться и у меня нет оснований Вам не доверять .

Но я простой человек и смотрю на то , что происходит около меня и со мной.
С Уважением .
Всем Здоровья .

вот основная структура импорта - Всего за январь-июль импорт товаров вырос на 15,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Вроде бы и немного. Но не для страны, которая и так страдает от «проедания» валютных поступлений. Как ни как, а на приобретение товаров и услуг за рубежом за шесть месяцев потрачено $30,5 млрд. По данным Госстата, больше всего денег ушло на приобретение продукции следующих товарных групп: «Минеральные продукты» - порядка $6 млрд, «Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки» – $5,7 млрд, «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование» – $5,2 млрд, «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» – $3,5 млрд, «Реакторы ядерные, котлы, машины» – почти $3 млрд.

а всё остальное - мелочь....
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:41

Re: Валютный рынок в контексте

Всех с Новым Годом!
Как по мне, вопрос на завтра очень интересный....
Вот Время Ставок!
По ситуации - униз....
По думкам НБУ - куда решат!....
Но, то таке. 8)
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:48

Авто евро секонд хенд рулит


Рынок новых легковых авто в Украине в 2018г не превысил показатель 2017г – "Укравтопром"

Рынок новых легковых авто в Украине в 2018г не превысил показатель 2017г – "Укравтопром"
Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году составили 81,8 тыс. ед., что на 0,6% или 453 авто меньше, чем в 2017 году, сообщает ассоциация "Укравтопром".

"Таким образом, озвученные год назад прогнозы многих экспертов о росте рынка на 20% не осуществились, а спрос наоборот упал", - констатирует ассоциация.

При этом первое место в рейтинге марок завоевала Toyota с регистрацией 10,082 тыс. автомобилей (на 4% больше, чем годом ранее), второе место у Renault (8,722 тыс. ед.), на третье вышел Volkswagen (6,183 тыс.).

Наиболее продаваемым авто стал Renault Duster с показателем 3465 первичных регистраций, за ним следуют KIA Sportage – 3128 ед. и Toyota RAV4 – 2653 ед.

Анализируя динамику рынка новых авто в Украине в прошедшем году, ассоциация напоминает, что в январе 2018 года в Украине было зарегистрировано 6,6 тыс. новых авто, что на 37% превзошло результат годичной давности.

"Такой резкий старт в начале года и вызвал повышенные ожидания у экспертов и операторов рынка", - считают в "Укравтопроме". Лидировала в январе Toyota с 941 регистрацией, но бестселлером стал снятый с продаж в других странах из-за дизельного скандала Volkswagen Golf, мимо которого не смогли пройти 318 украинцев.

Февральский рынок по сравнению с февралем-2017 вырос на 21% - до 5,8 тыс. новых авто, а пальма первенства перешла к Volkswagen (830 авто).

"Такой успех Volkswagen обеспечили дизельгейтные авто 2015 года выпуска и в основном все тот же Golf", - констатирует "Укравтопром".

По оценке "Укравтопрома", первый тревожный сигнал для рынка прозвучал в марте, когда количество регистраций к марту-2017сократилось почти на 7%, до 6,8 тыс, и этот же результат практически повторился в апреле, но с положительной динамикой (плюс 6%). Лидировала Toyota (852 авто), но самым популярным стал Renault Duster (308 ед.).

В мае-2018 украинцы приобрели всего на несколько автомобилей меньше, чем в предыдущем месяце, но в то же время обеспечили небольшой рост ("плюс" 4%) по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Лидерство сохранила Toyota, а лучшими продажами отличился еще один дизельгейтный автомобиль – Audi A3.

В июне рынок новых легковых автомобилей снова остыл, но спрос упал не только по отношению к июньским регистрациям прошлого года ("минус" 5,4%), но и к предыдущему месяцу ("минус" 4,8%), до 6,5 тыс. ед. Лидер не изменился, а титул бестселлера после шестимесячного перерыва вновь вернул KIA Sportage,

В сообщении ассоциации отмечается, что второе полугодие-2018 авторынок Украины начал с позитивной динамики – в июле регистрации увеличились на 4% - до 6,7 тыс. ед, лидером рейтинга стал Renault (725 ед.), а самым популярным авто остался KIA Sportage (301 продажа).

Августовский рынок вырос на 11%, до 7,3 тыс. новых легковых автомобилей, лидерство удерживал Renault (986 новых машин).

Осенью-2018 на украинском рынке новых легковых авто сформировалась стойкая отрицательная динамика - сентябрьский спрос просел на 14% до 6,8 тыс. машин (при этом на лидерскую позицию среди брендов вернулась Toyota с 918 авто, а автомобилем месяца стал Renault Duster), в октябре рынок упал на 6% - до 7,2 тыс. авто.

Ноябрь продолжил негативный тренд, регистрации новых авто к ноябрю- 2017 снизились на 4%, до 7,3 тыс. ед, а лидером стал Renault с показателем 865 реализованных авто.

"В декабре потребительская активность рухнула к предыдущему году на 23%, регистрацию прошли чуть более 7 тыс. новых легковушек. На "олимп" брендов вновь вернулась Toyota (821 ед.), а бестселлером последнего месяца 2018 года остался KIA Sportage, который выбрали 418 покупателей", - отмечает ассоциация.

Как сообщалось, в числе факторов, не позволивших украинскому авторынку вырасти в 2018 году, эксперты называли рост ввоза подержанных авто по льготным ставкам акциза, а также проблему "евроблях".

По данным ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых авто в 2017 году превысили показатель 2016 года на 25%, составив 82,3 тыс. ед.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 20:54

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:В долларах стоит считать внешние долги, внутренний долг переводить в доллары не стоит.

З точки зору бюджета, обслуговування в гривнях для всіх боргів. Чим менше відсотки по боргам, тим легше бюджету. Тому йде перекредитація з внутрішніх на зовнішні кредити.

Не преувеличивайте, не идёт - внутр. долги не уменьшаются.
Идёт перекредитация внутренних на внутр. и внешних на внешние.
Уменьшения % по долгам не вижу. Будьте любезны, покажите.
И, кстати, замена внутр. долгов на внешние - дело достаточно рискованное, резко растут вал. риски. Если помните, много смеялись над азаровским займом в швейцарских франках - % были очень низкие, но к моменту выплаты франк резко вырос к доллару.

  ЛАД написав:А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт.

Але менше, ніж бюджет. Відсотки по боргам зменшились з 15% бюджету в 2015 до 10,5% в наступному, хоч це і більше 6% в 2013.
Ви дарма шукаєте зраду, бо її немає. :)

Откуда цифры по процентам?
Читал другое:
"Относительно обслуживания госдолга... Вызов бюджета-2019 - это большие платежи, к которым мы возвращаемся после нескольких лет, которые нам дала реструктуризация. В 2019 году почти 418 миллиардов (гривень – ред.) будет составлять обслуживание и возвращение и внешних, и внутренних, долгов", - сказала министр.

Маркарова добавила, что это чрезвычайно большая сумма, которую нужно выплачивать вовремя как по внутренним, так и по внешним займам.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2586023-markarova-nazvala-dolg-v-418-milliardov-vyzovom-dla-budzeta2019.html
И
Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы.

https://www.segodnya.ua/economics/enews/minus-40-dohodov-skolko-ukraina-potratit-na-starye-dolgi-v-2019-godu-1191528.html

Зраду не шукаю. Есть объективные причины и проблемы, кот. надо решать. Но чтобы их решать, их надо видеть, а не кричать, что всё прекрасно.
Почему и не нравится нынешняя избир. компания - ни один кандидат не говорит об экономике (обещания уменьшить цену на газ или аналог. - не экономика), а только "вера, армия, мова". :(


Выборы обсуждаются в ином месте. Неоднократно напоминалось.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:04

дядя Caша

ДС-у до выборов будеть очень нелегко...
:wink:
Держитесь! :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 02 січ, 2019 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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