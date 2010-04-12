Я посмотрел на ссылку представленную любезно нам ,Вами ....как баран на новые ворота .
...))))если бы это было на латыни и почерком старого хирурга .
К сожалению мне трудно в этом разобраться и у меня нет оснований Вам не доверять .
Но я простой человек и смотрю на то , что происходит около меня и со мной. С Уважением . Всем Здоровья .
вот основная структура импорта - Всего за январь-июль импорт товаров вырос на 15,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Вроде бы и немного. Но не для страны, которая и так страдает от «проедания» валютных поступлений. Как ни как, а на приобретение товаров и услуг за рубежом за шесть месяцев потрачено $30,5 млрд. По данным Госстата, больше всего денег ушло на приобретение продукции следующих товарных групп: «Минеральные продукты» - порядка $6 млрд, «Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки» – $5,7 млрд, «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование» – $5,2 млрд, «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» – $3,5 млрд, «Реакторы ядерные, котлы, машины» – почти $3 млрд.
Рынок новых легковых авто в Украине в 2018г не превысил показатель 2017г – "Укравтопром"
Рынок новых легковых авто в Украине в 2018г не превысил показатель 2017г – "Укравтопром" Первичные регистрации новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году составили 81,8 тыс. ед., что на 0,6% или 453 авто меньше, чем в 2017 году, сообщает ассоциация "Укравтопром".
"Таким образом, озвученные год назад прогнозы многих экспертов о росте рынка на 20% не осуществились, а спрос наоборот упал", - констатирует ассоциация.
При этом первое место в рейтинге марок завоевала Toyota с регистрацией 10,082 тыс. автомобилей (на 4% больше, чем годом ранее), второе место у Renault (8,722 тыс. ед.), на третье вышел Volkswagen (6,183 тыс.).
Наиболее продаваемым авто стал Renault Duster с показателем 3465 первичных регистраций, за ним следуют KIA Sportage – 3128 ед. и Toyota RAV4 – 2653 ед.
Анализируя динамику рынка новых авто в Украине в прошедшем году, ассоциация напоминает, что в январе 2018 года в Украине было зарегистрировано 6,6 тыс. новых авто, что на 37% превзошло результат годичной давности.
"Такой резкий старт в начале года и вызвал повышенные ожидания у экспертов и операторов рынка", - считают в "Укравтопроме". Лидировала в январе Toyota с 941 регистрацией, но бестселлером стал снятый с продаж в других странах из-за дизельного скандала Volkswagen Golf, мимо которого не смогли пройти 318 украинцев.
Февральский рынок по сравнению с февралем-2017 вырос на 21% - до 5,8 тыс. новых авто, а пальма первенства перешла к Volkswagen (830 авто).
"Такой успех Volkswagen обеспечили дизельгейтные авто 2015 года выпуска и в основном все тот же Golf", - констатирует "Укравтопром".
По оценке "Укравтопрома", первый тревожный сигнал для рынка прозвучал в марте, когда количество регистраций к марту-2017сократилось почти на 7%, до 6,8 тыс, и этот же результат практически повторился в апреле, но с положительной динамикой (плюс 6%). Лидировала Toyota (852 авто), но самым популярным стал Renault Duster (308 ед.).
В мае-2018 украинцы приобрели всего на несколько автомобилей меньше, чем в предыдущем месяце, но в то же время обеспечили небольшой рост ("плюс" 4%) по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Лидерство сохранила Toyota, а лучшими продажами отличился еще один дизельгейтный автомобиль – Audi A3.
В июне рынок новых легковых автомобилей снова остыл, но спрос упал не только по отношению к июньским регистрациям прошлого года ("минус" 5,4%), но и к предыдущему месяцу ("минус" 4,8%), до 6,5 тыс. ед. Лидер не изменился, а титул бестселлера после шестимесячного перерыва вновь вернул KIA Sportage,
В сообщении ассоциации отмечается, что второе полугодие-2018 авторынок Украины начал с позитивной динамики – в июле регистрации увеличились на 4% - до 6,7 тыс. ед, лидером рейтинга стал Renault (725 ед.), а самым популярным авто остался KIA Sportage (301 продажа).
Августовский рынок вырос на 11%, до 7,3 тыс. новых легковых автомобилей, лидерство удерживал Renault (986 новых машин).
Осенью-2018 на украинском рынке новых легковых авто сформировалась стойкая отрицательная динамика - сентябрьский спрос просел на 14% до 6,8 тыс. машин (при этом на лидерскую позицию среди брендов вернулась Toyota с 918 авто, а автомобилем месяца стал Renault Duster), в октябре рынок упал на 6% - до 7,2 тыс. авто.
Ноябрь продолжил негативный тренд, регистрации новых авто к ноябрю- 2017 снизились на 4%, до 7,3 тыс. ед, а лидером стал Renault с показателем 865 реализованных авто.
"В декабре потребительская активность рухнула к предыдущему году на 23%, регистрацию прошли чуть более 7 тыс. новых легковушек. На "олимп" брендов вновь вернулась Toyota (821 ед.), а бестселлером последнего месяца 2018 года остался KIA Sportage, который выбрали 418 покупателей", - отмечает ассоциация.
Как сообщалось, в числе факторов, не позволивших украинскому авторынку вырасти в 2018 году, эксперты называли рост ввоза подержанных авто по льготным ставкам акциза, а также проблему "евроблях".
По данным ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых авто в 2017 году превысили показатель 2016 года на 25%, составив 82,3 тыс. ед.
ЛАД написав:В долларах стоит считать внешние долги, внутренний долг переводить в доллары не стоит.
З точки зору бюджета, обслуговування в гривнях для всіх боргів. Чим менше відсотки по боргам, тим легше бюджету. Тому йде перекредитація з внутрішніх на зовнішні кредити.
Не преувеличивайте, не идёт - внутр. долги не уменьшаются. Идёт перекредитация внутренних на внутр. и внешних на внешние. Уменьшения % по долгам не вижу. Будьте любезны, покажите. И, кстати, замена внутр. долгов на внешние - дело достаточно рискованное, резко растут вал. риски. Если помните, много смеялись над азаровским займом в швейцарских франках - % были очень низкие, но к моменту выплаты франк резко вырос к доллару.
ЛАД написав:А так внутр. долг в грн. достаточно уверенно растёт.
Але менше, ніж бюджет. Відсотки по боргам зменшились з 15% бюджету в 2015 до 10,5% в наступному, хоч це і більше 6% в 2013. Ви дарма шукаєте зраду, бо її немає.
Откуда цифры по процентам? Читал другое:
"Относительно обслуживания госдолга... Вызов бюджета-2019 - это большие платежи, к которым мы возвращаемся после нескольких лет, которые нам дала реструктуризация. В 2019 году почти 418 миллиардов (гривень – ред.) будет составлять обслуживание и возвращение и внешних, и внутренних, долгов", - сказала министр.
Маркарова добавила, что это чрезвычайно большая сумма, которую нужно выплачивать вовремя как по внутренним, так и по внешним займам.
Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы.
Зраду не шукаю. Есть объективные причины и проблемы, кот. надо решать. Но чтобы их решать, их надо видеть, а не кричать, что всё прекрасно. Почему и не нравится нынешняя избир. компания - ни один кандидат не говорит об экономике (обещания уменьшить цену на газ или аналог. - не экономика), а только "вера, армия, мова".
Выборы обсуждаются в ином месте. Неоднократно напоминалось.