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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:05
Re: Валютный рынок в контексте
Поборемо!
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:10
Экономический курс Украины на 400 страницах, это что - филькина грамота?
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:16
Спасибо. Нелегко будет нарушителям "конвенции". Как Паниковскому.
US
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:27
Не фількіна, а Юлькіна, судячи з авторства. Про все і ні про що, чіткого курсу там немає. Цікаво подивитись на с.169 - "Цифрове урядування з використанням блокчейн" - назва - вогонь, а текст - пшик Це мій суб'єктивний перший погляд..
По валюті завтра очікую 27,90.
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