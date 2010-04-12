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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7362736373647365

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 969
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
137
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 969
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:05

Re: Валютный рынок в контексте

Поборемо!
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:10

Экономический курс Украины на 400 страницах, это что - филькина грамота?
https://nku.com.ua/wp-content/themes/nk ... U_book.pdf
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:16

  дарий написав:дядя Caша

ДС-у до выборов будеть очень нелегко...
:wink:
Держитесь! :mrgreen:


Спасибо. Нелегко будет нарушителям "конвенции". Как Паниковскому.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:27

  edvardd написав:Экономический курс Украины на 400 страницах, это что - филькина грамота?
https://nku.com.ua/wp-content/themes/nk ... U_book.pdf

Не фількіна, а Юлькіна, судячи з авторства. Про все і ні про що, чіткого курсу там немає. Цікаво подивитись на с.169 - "Цифрове урядування з використанням блокчейн" - назва - вогонь, а текст - пшик :? Це мій суб'єктивний перший погляд..
По валюті завтра очікую 27,90.
fler
 
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