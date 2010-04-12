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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:05
Re: Валютный рынок в контексте
Поборемо!
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:10
Экономический курс Украины на 400 страницах, это что - филькина грамота?
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:16
Спасибо. Нелегко будет нарушителям "конвенции". Как Паниковскому.
US
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:27
Не фількіна, а Юлькіна, судячи з авторства. Про все і ні про що, чіткого курсу там немає. Цікаво подивитись на с.169 - "Цифрове урядування з використанням блокчейн" - назва - вогонь, а текст - пшик Це мій суб'єктивний перший погляд..
По валюті завтра очікую 27,90.
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:45
Этой псевдо-нОучной козе уже лет 15 лет И мигрирует она из одного политического проекта в другой не первый раз.
Конкретно в этой версии из "ноу-хау" лишь раздел о цифровой экономике. Но тоже - формат изложения можно назвать "набором слов". Blockchain, IOT, Big Data... Сумбур из новомодных обозначений и выражений, вычитанных в Harvard Business Review, или вообще Википедии...
В корпоративном мире это называется bullshit bingo
PS: и это камень не только в огород ЮВТ - у всех либо такое, либо еще хуже. Что неудивительно - пишется это все университетскими теоретиками
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:45
[quote="4543123:Luzida"]какие будут прогнозы на эту неделю? стоит ли ожидать укрепления гривны?[/quote]
Класично було б, завтра присядемо, Регулятор відкупить надлишок валюти на МБ, а в п‘ятницю перед довгими вихідними знову схованка гравців в старий надійний доляр, а також репатріанти в поміч, підскок вгору. ЧР вигідно ще три дні поганяти «Оленів» по вищому курсу.[mct][/mct]
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 02 січ, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:50
Re: Валютный рынок в контексте
Радио... Хорош трындеть...
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:53
Перес де Куэльяр
Если Перес, взагали, умничка, мона и простить безалаберность...
Додано: Сер 02 січ, 2019 21:57
Re: Валютный рынок в контексте
Спеціалісти з економіки і плагіату кажуть, що деякі студенти в дипломних роботах краще вміють фантазувати))
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