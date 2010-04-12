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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7363736473657366>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:05

Re: Валютный рынок в контексте

Поборемо!
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:10

Экономический курс Украины на 400 страницах, это что - филькина грамота?
https://nku.com.ua/wp-content/themes/nk ... U_book.pdf
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:16

  дарий написав:дядя Caша

ДС-у до выборов будеть очень нелегко...
:wink:
Держитесь! :mrgreen:


Спасибо. Нелегко будет нарушителям "конвенции". Как Паниковскому.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:27

  edvardd написав:Экономический курс Украины на 400 страницах, это что - филькина грамота?
https://nku.com.ua/wp-content/themes/nk ... U_book.pdf

Не фількіна, а Юлькіна, судячи з авторства. Про все і ні про що, чіткого курсу там немає. Цікаво подивитись на с.169 - "Цифрове урядування з використанням блокчейн" - назва - вогонь, а текст - пшик :? Це мій суб'єктивний перший погляд..
По валюті завтра очікую 27,90.
fler
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:45

  edvardd написав:Экономический курс Украины на 400 страницах, это что - филькина грамота?
https://nku.com.ua/wp-content/themes/nk ... U_book.pdf


Этой псевдо-нОучной козе уже лет 15 лет :mrgreen: И мигрирует она из одного политического проекта в другой не первый раз.

Конкретно в этой версии из "ноу-хау" лишь раздел о цифровой экономике. Но тоже - формат изложения можно назвать "набором слов". Blockchain, IOT, Big Data... Сумбур из новомодных обозначений и выражений, вычитанных в Harvard Business Review, или вообще Википедии...

В корпоративном мире это называется bullshit bingo :mrgreen:
https://www.bullshitbingo.net/cards/bullshit/

PS: и это камень не только в огород ЮВТ - у всех либо такое, либо еще хуже. Что неудивительно - пишется это все университетскими теоретиками
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:45

[quote="4543123:Luzida"]какие будут прогнозы на эту неделю? стоит ли ожидать укрепления гривны?[/quote]
Класично було б, завтра присядемо, Регулятор відкупить надлишок валюти на МБ, а в п‘ятницю перед довгими вихідними знову схованка гравців в старий надійний доляр, а також репатріанти в поміч, підскок вгору. ЧР вигідно ще три дні поганяти «Оленів» по вищому курсу.[mct][/mct]
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 02 січ, 2019 21:57, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:50

Re: Валютный рынок в контексте

Радио... Хорош трындеть...
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:53

Перес де Куэльяр
Если Перес, взагали, умничка, мона и простить безалаберность... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:57

  дарий написав:Радио... Хорош трындеть...


Ладно :) Начинал читать снизу
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 21:57

Re: Валютный рынок в контексте

edvardd написав:Экономический курс Украины на 400 страницах, это что - филькина грамота?

Спеціалісти з економіки і плагіату кажуть, що деякі студенти в дипломних роботах краще вміють фантазувати))
https://voxukraine.org/longreads/tymosh ... index.html
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