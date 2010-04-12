RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7363736473657366

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:31

  stryzhko написав:
edvardd написав:Экономический курс Украины на 400 страницах, это что - филькина грамота?

Спеціалісти з економіки і плагіату кажуть, що деякі студенти в дипломних роботах краще вміють фантазувати))
https://voxukraine.org/longreads/tymosh ... index.html

в предпоследнем абзаце всё написано...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5448
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:47

  fler написав:По валюті завтра очікую 27,90.

Мой прогноз 29 до 15.01
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:58

А 27.8 до 10.01?

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:58

холява
Уважаемый земляк.
Вам поболее годков чем мне. Вы больше должны помнить. По идее.
Каждый десяток лет повторяется одно и то же.
Одно поколение теряется и кричит "шеф, усе пропало, клиенту снимают гипс",
молодые, уже подросшие (не все) "смотри - тут деньги под ногами валяются".
Так было в 90-е, 2000-е, и снова в 2010-е ......

Ваши (и мои, пожалуй...) глаза, не заточены видеть темы где сегодня "легко срубить бабла". Но это не означает, что их нет. Знаю тьму молодых людей, которые на жизнь не жалуются, развиваются и растут.
Это не хорошо и, ..... не плохо.
Каждому поколению - свои возможности.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 02 січ, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1996
З нами з: 09.09.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:02

  ronaldoss написав:а летом какой курс грн к баксу реален больше всего?


С Новым годом!
Что касается перспективы до лета, то мне было ниспослано следующее предвестие:

1. Большой войны не будет.
2. Кризиса не будет.
3. Поступательное развитие мировой экономики и экономики Украины продолжится.
4. Темпы роста благосостояния ускорятся. На достойную работу в Киеве меньше, чем на тридцатку тыщ соглашаться не будут.
5. Гривна удивит мир своей стабильностью и жизнеспособностью. Может периодически укрепляться так, что у вас глаза на лоб будут вылазить. Но может и приседать на единицу вниз. Мы, спекули, ведь не возражаем, наш заработок ведь происходит от волатильности? Так чи ни?
6. Бубновый король. Томос. Ренесанс. Жир. Сало. Год свиньи - священного для украинцев животного. Бог нас будет этот год любить и оберегать.
7. В казино и в ценных бумагах в этом году нас ждет хороший выигрыш. Недвижимость начнет быстро расти.
8. Кто давно мечтает о даче и/или крутом авто - настало ваше время. Можно резко ускориться и взять кредит. Инвестиции в дачу - т.е. в село-обитель поросят - в этом году фактически застрахованы и защищены космосом.

8) 8) 8
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6805
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:09

Libo А президентом обязательно станет порядочный человек.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 136
З нами з: 06.04.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7363736473657366
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, imlex, Libo, vitaliian і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1409, 1410, 1411
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14104 1619572
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 09:14
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1386495
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 256215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.