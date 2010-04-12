ronaldoss написав:
а летом какой курс грн к баксу реален больше всего?
С Новым годом!
Что касается перспективы до лета, то мне было ниспослано следующее предвестие:
1. Большой войны не будет.
2. Кризиса не будет.
3. Поступательное развитие мировой экономики и экономики Украины продолжится.
4. Темпы роста благосостояния ускорятся. На достойную работу в Киеве меньше, чем на тридцатку тыщ соглашаться не будут.
5. Гривна удивит мир своей стабильностью и жизнеспособностью. Может периодически укрепляться так, что у вас глаза на лоб будут вылазить. Но может и приседать на единицу вниз. Мы, спекули, ведь не возражаем, наш заработок ведь происходит от волатильности? Так чи ни?
6. Бубновый король. Томос. Ренесанс. Жир. Сало. Год свиньи - священного для украинцев животного. Бог нас будет этот год любить и оберегать.
7. В казино и в ценных бумагах в этом году нас ждет хороший выигрыш. Недвижимость начнет быстро расти.
8. Кто давно мечтает о даче и/или крутом авто - настало ваше время. Можно резко ускориться и взять кредит. Инвестиции в дачу - т.е. в село-обитель поросят - в этом году фактически застрахованы и защищены космосом.
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