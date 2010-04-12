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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 22:31
в предпоследнем абзаце всё написано...
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edvardd
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Додано: Сер 02 січ, 2019 22:47
fler написав:
По валюті завтра очікую 27,90.
Мой прогноз 29 до 15.01
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vitaliian
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Додано: Сер 02 січ, 2019 22:58
А 27.8 до 10.01?*Відправлено з Чату
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kulishgazmagnat
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Додано: Сер 02 січ, 2019 22:58
холява
Уважаемый земляк.
Вам поболее годков чем мне. Вы больше должны помнить. По идее.
Каждый десяток лет повторяется одно и то же.
Одно поколение теряется и кричит "шеф, усе пропало, клиенту снимают гипс",
молодые, уже подросшие (не все) "смотри - тут деньги под ногами валяются".
Так было в 90-е, 2000-е, и снова в 2010-е ......
Ваши (и мои, пожалуй...) глаза, не заточены видеть темы где сегодня "легко срубить бабла". Но это не означает, что их нет. Знаю тьму молодых людей, которые на жизнь не жалуются, развиваются и растут.
Это не хорошо и, ..... не плохо.
Каждому поколению - свои возможности.
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Сер 02 січ, 2019 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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vovan_prm
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Додано: Сер 02 січ, 2019 23:02
ronaldoss написав:
а летом какой курс грн к баксу реален больше всего?
С Новым годом!
Что касается перспективы до лета, то мне было ниспослано следующее предвестие:
1. Большой войны не будет.
2. Кризиса не будет.
3. Поступательное развитие мировой экономики и экономики Украины продолжится.
4. Темпы роста благосостояния ускорятся. На достойную работу в Киеве меньше, чем на тридцатку тыщ соглашаться не будут.
5. Гривна удивит мир своей стабильностью и жизнеспособностью. Может периодически укрепляться так, что у вас глаза на лоб будут вылазить. Но может и приседать на единицу вниз. Мы, спекули, ведь не возражаем, наш заработок ведь происходит от волатильности? Так чи ни?
6. Бубновый король. Томос. Ренесанс. Жир. Сало. Год свиньи - священного для украинцев животного. Бог нас будет этот год любить и оберегать.
7. В казино и в ценных бумагах в этом году нас ждет хороший выигрыш. Недвижимость начнет быстро расти.
8. Кто давно мечтает о даче и/или крутом авто - настало ваше время. Можно резко ускориться и взять кредит. Инвестиции в дачу - т.е. в село-обитель поросят - в этом году фактически застрахованы и защищены космосом.
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Libo
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Додано: Сер 02 січ, 2019 23:09
Libo А президентом обязательно станет порядочный человек.
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vitaliian
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Додано: Сер 02 січ, 2019 23:15
vitaliian написав:Libo
крутые тачки НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ с автопилоткой.
Это наша тема. Пропускать её никак нельзя. Новая власть заберет у Засрадзе ЗАЗ, как провалившего свои инвестиционные обязательства, и начнет новую эру украинского машиностроения.
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Libo
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Додано: Сер 02 січ, 2019 23:29
Libo
ниспослано
Плюсую.
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дарий
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Додано: Сер 02 січ, 2019 23:40
Libo написав: vitaliian написав:Libo
крутые тачки НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ с автопилоткой.
Это наша тема. Пропускать её никак нельзя. Новая власть заберет у Засрадзе ЗАЗ, как провалившего свои инвестиционные обязательства, и начнет новую эру украинского машиностроения.
не бредь, прапор.
Что может выпускать заз, имели несчастье наблюдать несколько поколений украинцев.
Резка на металлолом - вот его будущее.
Чем быстрее - тем меньше агонии.
Новое рождается только через смерть ( или умерщвление) старого.
Не я говорю.
Жизнь - свидетельствует!
Только не юля
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vovan_prm
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