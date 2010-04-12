Додано: Сер 02 січ, 2019 23:02

ronaldoss написав: а летом какой курс грн к баксу реален больше всего? а летом какой курс грн к баксу реален больше всего?

С Новым годом!Что касается перспективы до лета, то мне было ниспослано следующее предвестие:1. Большой войны не будет.2. Кризиса не будет.3. Поступательное развитие мировой экономики и экономики Украины продолжится.4. Темпы роста благосостояния ускорятся. На достойную работу в Киеве меньше, чем на тридцатку тыщ соглашаться не будут.5. Гривна удивит мир своей стабильностью и жизнеспособностью. Может периодически укрепляться так, что у вас глаза на лоб будут вылазить. Но может и приседать на единицу вниз. Мы, спекули, ведь не возражаем, наш заработок ведь происходит от волатильности? Так чи ни?6. Бубновый король. Томос. Ренесанс. Жир. Сало. Год свиньи - священного для украинцев животного. Бог нас будет этот год любить и оберегать.7. В казино и в ценных бумагах в этом году нас ждет хороший выигрыш. Недвижимость начнет быстро расти.8. Кто давно мечтает о даче и/или крутом авто - настало ваше время. Можно резко ускориться и взять кредит. Инвестиции в дачу - т.е. в село-обитель поросят - в этом году фактически застрахованы и защищены космосом.