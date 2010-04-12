RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7364736573667367

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:40

  vovan_prm написав:Каждый десяток лет повторяется одно и то же.
Одно поколение теряется и кричит "шеф, усе пропало, клиенту снимают гипс",
молодые, уже подросшие (не все) "смотри - тут деньги под ногами валяются".
Так было в 90-е, 2000-е, и снова в 2010-е ......


Не раз видел воспоминания ретро, затем про советы, но вот недавно видел неплохую ностальгию уже по 2000-м нулевым )))

https://www.youtube.com/watch?v=On2PmjmfVKY
freeze
4
 
Повідомлень: 9031
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2643 раз.
Подякували: 3598 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:09

  freeze написав:
  vovan_prm написав:Каждый десяток лет повторяется одно и то же.
Одно поколение теряется и кричит "шеф, усе пропало, клиенту снимают гипс",
молодые, уже подросшие (не все) "смотри - тут деньги под ногами валяются".
Так было в 90-е, 2000-е, и снова в 2010-е ......


Не раз видел воспоминания ретро, затем про советы, но вот недавно видел неплохую ностальгию уже по 2000-м нулевым )))

https://www.youtube.com/watch?v=On2PmjmfVKY

Благодарен, коллега. Шевельнули ностальгию.
Был у меня такой комп.клуб. С ЭльДжи Флэтрон. КонтрСтрайк, Квейк3, Козаки2, ВарКрафт, СтарКрафт, ХалфЛайф, Геори 3 1/2, ДжТиЭй 3.
Мышки шариковые, сетка коакСеалл.
Позже перешли на оптику и витую пару. Ручками все это дело собирал, обжимал.
Интернет по дозвону, позже ДиЭсЭль.
Клуб назывался ГигаБайт.
Атмосфера. Молодость.

Это Вам не это... (с)
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 09.09.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:18

  vovan_prm написав:Каждый десяток лет повторяется одно и то же.



Заблуждение Кондратьева.
Якобы каждые 50 лет глобальный системный кризис и каждые 10 лет спады.
Некоторые экономисты ошибочно прошнозировали конец 5-го технологического цикла (эра робототехники и телекоммуникаций) на 2018 год. Не получилось и не получится. Т.к. технологические циклы в современную эпоху не заканчиваются, а приобретают новые черты. Следующий цикл постепенно дополнится нано-, био-, телепатическими технологиями, искусственным интеллектом, разумом и технологиями других цивилизаций и т.п.

Кстати, еще наш выдающийся земляк Лев Троцкий в своей работе "О кривой капитиалистического развития" раскритиковал Кондратьева и призывал не ориентироваться на его волны. Он отмечал, что капитализ способен продолжительное время бурно развиваться лишь с малозаметными скоропроходящими спадами. Может даже определенное время находиться в застойной стадии. А может, находясь в прекрасном экономическом состоянии, быть до основания потрясен революциями и войнами.

8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6807
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:28

  Libo написав:
  vovan_prm написав:Каждый десяток лет повторяется одно и то же.



Заблуждение Кондратьева.
Якобы каждые 50 лет глобальный системный кризис и каждые 10 лет спады.
Некоторые экономисты ошибочно прошнозировали конец 5-го технологического цикла (эра робототехники и телекоммуникаций) на 2018 год. Не получилось и не получится. Т.к. технологические циклы в современную эпоху не заканчиваются, а приобретают новые черты. Следующий цикл постепенно дополнится нано-, био-, телепатическими технологиями, искусственным интеллектом, разумом и технологиями других цивилизаций и т.п.

Кстати, еще наш выдающийся земляк Лев Троцкий в своей работе "О кривой капитиалистического развития" раскритиковал Кондратьева и призывал не ориентироваться на его волны. Он отмечал, что капитализ способен продолжительное время бурно развиваться лишь с малозаметными скоропроходящими спадами. Может даже определенное время находиться в застойной стадии. А может, находясь в прекрасном экономическом состоянии, быть до основания потрясен революциями и войнами.

8) 8) 8)

Снова мимо.
Твоё упущение, прапор, не вникать.
Каждое десятилетие становятся взрослыми новые люди.
По-этому "отцы и дети".
По-этому спады и взлёты.
По-этому история циклична.

Эх, прапор, тебе ж уже за 30-ть.
Не быть тебе генералом. А мог бы....
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 09.09.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 00:37

Re: Валютный рынок в контексте

Еврик в первый рабочий день Нового года сделал полторы фигуры вниз по отношению к доллару.
Обычное дело для мажоров.
Другое дело Гривня. Она сакральна.
150пп в день - может быть только "загон".
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2000
З нами з: 09.09.14
Подякував: 661 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7364736573667367
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1409, 1410, 1411
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14104 1619615
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 09:14
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1386518
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 256249
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66076)
03.01.2019 00:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.