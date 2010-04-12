vovan_prm написав:Каждый десяток лет повторяется одно и то же. Одно поколение теряется и кричит "шеф, усе пропало, клиенту снимают гипс", молодые, уже подросшие (не все) "смотри - тут деньги под ногами валяются". Так было в 90-е, 2000-е, и снова в 2010-е ......
Не раз видел воспоминания ретро, затем про советы, но вот недавно видел неплохую ностальгию уже по 2000-м нулевым )))
vovan_prm написав:Каждый десяток лет повторяется одно и то же. Одно поколение теряется и кричит "шеф, усе пропало, клиенту снимают гипс", молодые, уже подросшие (не все) "смотри - тут деньги под ногами валяются". Так было в 90-е, 2000-е, и снова в 2010-е ......
Не раз видел воспоминания ретро, затем про советы, но вот недавно видел неплохую ностальгию уже по 2000-м нулевым )))
Благодарен, коллега. Шевельнули ностальгию. Был у меня такой комп.клуб. С ЭльДжи Флэтрон. КонтрСтрайк, Квейк3, Козаки2, ВарКрафт, СтарКрафт, ХалфЛайф, Геори 3 1/2, ДжТиЭй 3. Мышки шариковые, сетка коакСеалл. Позже перешли на оптику и витую пару. Ручками все это дело собирал, обжимал. Интернет по дозвону, позже ДиЭсЭль. Клуб назывался ГигаБайт. Атмосфера. Молодость.
vovan_prm написав:Каждый десяток лет повторяется одно и то же.
Заблуждение Кондратьева. Якобы каждые 50 лет глобальный системный кризис и каждые 10 лет спады. Некоторые экономисты ошибочно прошнозировали конец 5-го технологического цикла (эра робототехники и телекоммуникаций) на 2018 год. Не получилось и не получится. Т.к. технологические циклы в современную эпоху не заканчиваются, а приобретают новые черты. Следующий цикл постепенно дополнится нано-, био-, телепатическими технологиями, искусственным интеллектом, разумом и технологиями других цивилизаций и т.п.
Кстати, еще наш выдающийся земляк Лев Троцкий в своей работе "О кривой капитиалистического развития" раскритиковал Кондратьева и призывал не ориентироваться на его волны. Он отмечал, что капитализ способен продолжительное время бурно развиваться лишь с малозаметными скоропроходящими спадами. Может даже определенное время находиться в застойной стадии. А может, находясь в прекрасном экономическом состоянии, быть до основания потрясен революциями и войнами.
vovan_prm написав:Каждый десяток лет повторяется одно и то же.
Заблуждение Кондратьева. Якобы каждые 50 лет глобальный системный кризис и каждые 10 лет спады. Некоторые экономисты ошибочно прошнозировали конец 5-го технологического цикла (эра робототехники и телекоммуникаций) на 2018 год. Не получилось и не получится. Т.к. технологические циклы в современную эпоху не заканчиваются, а приобретают новые черты. Следующий цикл постепенно дополнится нано-, био-, телепатическими технологиями, искусственным интеллектом, разумом и технологиями других цивилизаций и т.п.
Кстати, еще наш выдающийся земляк Лев Троцкий в своей работе "О кривой капитиалистического развития" раскритиковал Кондратьева и призывал не ориентироваться на его волны. Он отмечал, что капитализ способен продолжительное время бурно развиваться лишь с малозаметными скоропроходящими спадами. Может даже определенное время находиться в застойной стадии. А может, находясь в прекрасном экономическом состоянии, быть до основания потрясен революциями и войнами.
Снова мимо. Твоё упущение, прапор, не вникать. Каждое десятилетие становятся взрослыми новые люди. По-этому "отцы и дети". По-этому спады и взлёты. По-этому история циклична.
Эх, прапор, тебе ж уже за 30-ть. Не быть тебе генералом. А мог бы....