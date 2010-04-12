Не раз видел воспоминания ретро, затем про советы, но вот недавно видел неплохую ностальгию уже по 2000-м нулевым )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 23:40
Не раз видел воспоминания ретро, затем про советы, но вот недавно видел неплохую ностальгию уже по 2000-м нулевым )))
Додано: Чет 03 січ, 2019 00:09
Благодарен, коллега. Шевельнули ностальгию.
Был у меня такой комп.клуб. С ЭльДжи Флэтрон. КонтрСтрайк, Квейк3, Козаки2, ВарКрафт, СтарКрафт, ХалфЛайф, Геори 3 1/2, ДжТиЭй 3.
Мышки шариковые, сетка коакСеалл.
Позже перешли на оптику и витую пару. Ручками все это дело собирал, обжимал.
Интернет по дозвону, позже ДиЭсЭль.
Клуб назывался ГигаБайт.
Атмосфера. Молодость.
Это Вам не это... (с)
Только не юля
Додано: Чет 03 січ, 2019 00:18
Заблуждение Кондратьева.
Якобы каждые 50 лет глобальный системный кризис и каждые 10 лет спады.
Некоторые экономисты ошибочно прошнозировали конец 5-го технологического цикла (эра робототехники и телекоммуникаций) на 2018 год. Не получилось и не получится. Т.к. технологические циклы в современную эпоху не заканчиваются, а приобретают новые черты. Следующий цикл постепенно дополнится нано-, био-, телепатическими технологиями, искусственным интеллектом, разумом и технологиями других цивилизаций и т.п.
Кстати, еще наш выдающийся земляк Лев Троцкий в своей работе "О кривой капитиалистического развития" раскритиковал Кондратьева и призывал не ориентироваться на его волны. Он отмечал, что капитализ способен продолжительное время бурно развиваться лишь с малозаметными скоропроходящими спадами. Может даже определенное время находиться в застойной стадии. А может, находясь в прекрасном экономическом состоянии, быть до основания потрясен революциями и войнами.
Додано: Чет 03 січ, 2019 00:28
Снова мимо.
Твоё упущение, прапор, не вникать.
Каждое десятилетие становятся взрослыми новые люди.
По-этому "отцы и дети".
По-этому спады и взлёты.
По-этому история циклична.
Эх, прапор, тебе ж уже за 30-ть.
Не быть тебе генералом. А мог бы....
Только не юля
Додано: Чет 03 січ, 2019 00:37
Re: Валютный рынок в контексте
Еврик в первый рабочий день Нового года сделал полторы фигуры вниз по отношению к доллару.
Обычное дело для мажоров.
Другое дело Гривня. Она сакральна.
150пп в день - может быть только "загон".
Только не юля
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