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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7365736673677368

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 07:45

  sani_2012 написав:Интересно засветят завтра на Межбанке 27.90 ?

*Відправлено з Чату


С электричеством "напряженка" - все на новогоднюю иллюминацию пошло.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 07:51

  vovan_prm написав:холява
Уважаемый земляк.
Вам поболее годков чем мне. Вы больше должны помнить. По идее.
Каждый десяток лет повторяется одно и то же.
Одно поколение теряется и кричит "шеф, усе пропало, клиенту снимают гипс",
молодые, уже подросшие (не все) "смотри - тут деньги под ногами валяются".
Так было в 90-е, 2000-е, и снова в 2010-е ......

Ваши (и мои, пожалуй...) глаза, не заточены видеть темы где сегодня "легко срубить бабла". Но это не означает, что их нет. Знаю тьму молодых людей, которые на жизнь не жалуются, развиваются и растут.
Это не хорошо и, ..... не плохо.
Каждому поколению - свои возможности.


Каждому городу нрав и права,
Жаль, что наутро болит голова.

(почти Г. Сковорода, тот что на пятисотке гривень).

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 69924
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  #<1 ... 7365736673677368
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