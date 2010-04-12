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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 07:51
Каждому городу нрав и права,
vovan_prm написав:холява
Уважаемый земляк.
Вам поболее годков чем мне. Вы больше должны помнить. По идее.
Каждый десяток лет повторяется одно и то же.
Одно поколение теряется и кричит "шеф, усе пропало, клиенту снимают гипс",
молодые, уже подросшие (не все) "смотри - тут деньги под ногами валяются".
Так было в 90-е, 2000-е, и снова в 2010-е ......
Ваши (и мои, пожалуй...) глаза, не заточены видеть темы где сегодня "легко срубить бабла". Но это не означает, что их нет. Знаю тьму молодых людей, которые на жизнь не жалуются, развиваются и растут.
Это не хорошо и, ..... не плохо.
Каждому поколению - свои возможности.
Жаль, что наутро болит голова.
(почти Г. Сковорода, тот что на пятисотке гривень).
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