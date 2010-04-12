sani_2012 написав:Интересно засветят завтра на Межбанке 27.90 ?
*Відправлено з Чату
С электричеством "напряженка" - все на новогоднюю иллюминацию пошло.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 07:45
С электричеством "напряженка" - все на новогоднюю иллюминацию пошло.
US
Додано: Чет 03 січ, 2019 07:51
Каждому городу нрав и права,
Жаль, что наутро болит голова.
(почти Г. Сковорода, тот что на пятисотке гривень).
US
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:43
Додано: Чет 03 січ, 2019 09:59
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 января с уровней: доллар – 27,60/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 02 января по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1341, поднявшись до $1,1368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1364 на открытии торгов в Европе.
Дата: 03 января 2019 г. на 09.47.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,03 UAH/USD
€ – 31,70/31,82 UAH/EUR
RUB – 0,397/0,400 UAH/RUB
US
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:09
26.75-29 было бы правдоподобнее Видать, те "аналитики" сидят в баксе) А тем временем Киев снова упал ниже 28
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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