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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 10:45
zzzzzz написав: дядя Caша написав:
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривни указывало снижение с уровня 56 543,2 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
US
ДС - 35 647,7 млн - это данные на 2 января , сегодня остатки на кор счетах не изменились ?
Первые два дня каждого года остатки совпадают (т.к. в первый день СЭП не работает).
Так что 2 и 3 января 2019 года цифры будут одинаковы.
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Искатель
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:51
а что это с ТАС банком? на продажу светит долл 28.5, евро 33
они с бодуна? или тонко намекают?
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Xomaro
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Додано: Чет 03 січ, 2019 10:59
zzzzzz написав: дядя Caша написав:
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривни указывало снижение с уровня 56 543,2 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
US
ДС - 35 647,7 млн - это данные на 2 января , сегодня остатки на кор счетах не изменились ?
куда делись остатки с КС? было же 60+ ярдов
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Xomaro
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:02
Привет из Днепра-3
Незначительное затишье на межбанке прервалось около 10.45 Киева, когда очередная волна продаж уронила пару доллар-гривня к 27,50/27,54 UAH/USD.
К 10.57 безналичный «американец» консолидировался на отметке 27,49-50/27,52 UAH/USD, задержавшись здесь до 11.00 Киева.
Дополуденное снижение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками сжатия на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подняли офера чс уровня 16,00/17,50% к отметке 16,00/18,00% годовых.
Эта динамика показателя в целом совпадает с заметным снижением остатков на коррсчетах регулятора.
Дата: 03 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.20
Мелкий опт «неформал»
$ 28,80/27,95 UAH/USD
EUR 31,60/31,95 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.
Дата: 03 января 2019 г. на 10.24
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,90/28,05 UAH/USD
€ 31,60/31,80 UAH/EUR
RUB – 0,393/0,400 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Практически все «обменки» в Запорожье 03-го работают.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).
На открытии торгов 03 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).
На старте торгов 03 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки были сбалансированными.
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дядя Caша
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:22
Доброго дня панове. Все йде, як і передбачали. Курс провалився на МБ і вийшов за межі денних коливань, тобто більше 20коп. Регулятор спостерігає, щоб не порушити стан, або пропозиція доляра не така і велика в об*ємах, якщо вийде з відкупом, то курс відскочить.На мою думку, зараз покупці на МБ "притихли" разом з Регулятором.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:37
Привет из Днепра-4
По состоянию на 11.34 котировки доллара ограничились расширением спреда до 27,48/27,52 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, регулятора пока на рынке не видно.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:39
Результати валютних інтервенцій НБУ
24-29.12.2018 Детальніша інформація млн дол. США
Купівля 80.00
Продаж 150.50
Последние два торговых дня НБУ сливал валюту
Живите своим умом!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:40
думаю НБУ ждет пока бакс просядет до 27.30-27.40 и начнет выкупать в закрома
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ronaldoss
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Додано: Чет 03 січ, 2019 11:51
ronaldoss написав:
думаю НБУ ждет пока бакс просядет до 27.30-27.40 и начнет выкупать в закрома
В цей період, для бюджета, ці рівні небажані. Але там видніше. Якщо завтра не буде на МБ розвороту на ріст, то після Різдва все одно треба вгору.
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