Додано: Чет 03 січ, 2019 11:02

Привет из Днепра-3



Незначительное затишье на межбанке прервалось около 10.45 Киева, когда очередная волна продаж уронила пару доллар-гривня к 27,50/27,54 UAH/USD.



К 10.57 безналичный «американец» консолидировался на отметке 27,49-50/27,52 UAH/USD, задержавшись здесь до 11.00 Киева.



Дополуденное снижение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками сжатия на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подняли офера чс уровня 16,00/17,50% к отметке 16,00/18,00% годовых.



Эта динамика показателя в целом совпадает с заметным снижением остатков на коррсчетах регулятора.



Дата: 03 января 2019 г.



Рынок наличных Киева 10.20



Мелкий опт «неформал»



$ 28,80/27,95 UAH/USD

EUR 31,60/31,95 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



Дата: 03 января 2019 г. на 10.24

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,90/28,05 UAH/USD

€ 31,60/31,80 UAH/EUR

RUB – 0,393/0,400 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Практически все «обменки» в Запорожье 03-го работают.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).



На открытии торгов 03 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).



На старте торгов 03 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки были сбалансированными.



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