Додано: Чет 03 січ, 2019 12:35

серьезные покупатели могут и праздновать и на расстояние давать указания кому что покупать или продавать))не смешите))или представили дяденьку с чемоданами валюты который просто улетел на моря тешить свое пузо на песке? вообще на межбанке погодой заправляет НБУ, так всегда было, и так будет. Больше у всех на рынке есть рычагов влияения-управления только у НБУ, все остальные экспортеры, импортеры, юр лица, мелочь пузатая это детский лепет. Они могут лишь содрогать межбанк своими перекосами спроса-предложения и создавать кипиш на рынке, но потом выходит ПАПКА (радует что мамки уже нет давно) и начинает усмирять детей в песочнице.