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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73687369737073717372>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:02

Re: Валютный рынок в контексте

От злив я пів пачки по 28.10 перед НР, вже по традиції і бачу зараз деякі Банки світять 27.80 на продаж, ЧР ще поки гальмує знижуватись. Тільки відчую зупинку, треба відкуплятись. Хоча приходить вже мислення, а якщо це вже зміна сезонності? Олень він такий, знесе рогами все на шляху, якщо побіжить.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:05

  ronaldoss написав:думаю НБУ ждет пока бакс просядет до 27.30-27.40 и начнет выкупать в закрома

Думаю, что в завтрашней статистике мы увидим, что НБУ уже тайно выкупил приличную сумму.
На старте торгов он, похоже, проспал, но потом держит весьма крепко.
Почему последние несколько сессий перестали выходить с открытыми интервенциями, только ему и известно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:06

  Сибарит написав:
  ronaldoss написав:думаю НБУ ждет пока бакс просядет до 27.30-27.40 и начнет выкупать в закрома

Думаю, что в завтрашней статистике мы увидим, что НБУ уже тайно выкупил приличную сумму.
На старте торгов он, похоже, проспал, но потом держит весьма крепко.
Почему последние несколько сессий перестали выходить с открытыми интервенциями, только ему и известно.

Особенно учитывая как НБУ сливал на последней неделе. Сальдо слива 70 млн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:19

Привет из Днепра-5

Около 12.14 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,48/27,52 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложение и немного понизившейся торговой активностью.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5129 UAH/USD, потеряв 16,69 коп

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное падение действующих цен в паре доллар-гривня и «плюрализм мнений» в паре евро-гривня: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,40-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие, клиент пассивен. Дилеры местного рынка пробавляются «перебросами» между собой.

По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении обслуживания доминировавшего с открытия клиентского «приноса» валюты. По этой причине действующие цены в городе понизились до 27,85/27,98 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,393/0,400 UAH/RUB. Торговая активность низкая.

Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного незначительно понизились, отреагировав на коррекцию безналичного «американца» на межбанке: 27,83/27,93 UAH/USD, евро – 31,47/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж..

Дата: 03 января 2019 г. на 11.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,83/27,90 UAH/USD
€ – 31,52/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,395/0,398 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:30

Не нагнетайте.
Макроэкономическая ситуация в стране вполне нормальная.
Собственных резервов + комитмента МВФ на ближайшее время вполне хватит до заключения соглашения с МВФ о новой программе новым правительством.
Результаты реформ тоже будут оказывать положительное воздействие на экономику.
Ускорится рост инвестиций.
Настраивайтесь на поступательное развитие. Выбрасывайте из головы фантазии про загоны. Нах вы кому нужны с вашими копейками. Вас уже пощипали летом и в декабре - отучают от спекулятивной модели поведения. Начнут приучать к инвестиционной. Инвестируйте в бизнес, жилье, здоровье, детей.
Серьезно готовьтесь в ЕС и НАТО.
Невидимая рука рынка и масонов, поступь их истории неумолимы.
Вот таким мне видится первая половина года из нашего тайного приюта на Подоле.
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Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:30

  Перес де Куэльяр написав: Хоча приходить вже мислення, а якщо це вже зміна сезонності?

В прошлом году 9.01 начался рост доллара. До 9 числа серьёзные покупатели празднуют НГ в тёплых странах

отучают от спекулятивной модели поведения.


Вся экономика Украины - спекулятивная модель. Для перехода к инвестиционной нужно как минимум верховенство права и доверие к власти. В идеале ещё растущий внутренний спрос и отсутствие монополий. Без этого любые реформы - тот же самый отьем денег но типа честный и в красивой обёртке.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 січ, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:35

Re: Валютный рынок в контексте

серьезные покупатели могут и праздновать и на расстояние давать указания кому что покупать или продавать))не смешите))или представили дяденьку с чемоданами валюты который просто улетел на моря тешить свое пузо на песке? вообще на межбанке погодой заправляет НБУ, так всегда было, и так будет. Больше у всех на рынке есть рычагов влияения-управления только у НБУ, все остальные экспортеры, импортеры, юр лица, мелочь пузатая это детский лепет. Они могут лишь содрогать межбанк своими перекосами спроса-предложения и создавать кипиш на рынке, но потом выходит ПАПКА (радует что мамки уже нет давно) и начинает усмирять детей в песочнице.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:35

  vitaliian написав:
  Перес де Куэльяр написав: Хоча приходить вже мислення, а якщо це вже зміна сезонності?

В прошлом году 9.01 начался рост доллара. До 9 числа серьёзные покупатели празднуют НГ в тёплых странах

отучают от спекулятивной модели поведения.


Вся экономика Украины - спекулятивная модель. Для перехода к инвестионной нужно как минимум верховенство права и доверие к власти.

Поддерживаю.
Гривнепатриоты думали, что закупки зелени начнутся прямо с новогоднего стола? :)

Дайте народу прийти в себя, и всё будет
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:38

  vitaliian написав:
  Перес де Куэльяр написав: Хоча приходить вже мислення, а якщо це вже зміна сезонності?

В прошлом году 9.01 начался рост доллара. До 9 числа серьёзные покупатели празднуют НГ в тёплых странах


В этом году эти серьезные покупатели станут серьезными продавцами для взносов в общак на выборы. А потом сразу разлетятся по ростовам, монакам, швейцариям и израилям.
Всё изменится и станет непохожим на прежнюю эпоху...
:? :? :?
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 12:39

Re: Валютный рынок в контексте

закупать зелень не за что у населения после НГ и Рождества, плюс приехали заробитчане с бабосом или перевели еще до НГ свои запасы родычам, очереди толпы во Львове сдавать валюту, поэтому у них там валюты куры не клюют. а Киев барыгует и дает толчки Харькову, Днепру и т.д. если вас затарили на паники при вводе ВП недавно по 29+ то это уже ваши женские проблемы) обратно желающих скинуть свой ДОРОГОЙ зеленый много-но вам этого сделать никто не даст)))сидите и ждите декабря 2019))
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