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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 12:39
Libo написав: vitaliian написав: Перес де Куэльяр написав:
Хоча приходить вже мислення, а якщо це вже зміна сезонності?
В прошлом году 9.01 начался рост доллара. До 9 числа серьёзные покупатели празднуют НГ в тёплых странах
В этом году эти серьезные покупатели станут серьезными продавцами для взносов в общак на выборы. А потом сразу разлетятся по ростовам, монакам, швейцариям и израилям.
Всё изменится и станет непохожим на прежнюю эпоху...
каждый год одно и тоже... новогодный бред от местного проффесора...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:41
на данный момент общая температура по палате на межбанке зависит только от действий НБУ, никаких экспортеры или импортеры уже давно рынок не качают, их сразу же пресекают. Назвать поход межбанка до 28.50 это ни о чем.Это не паника и не ажиотаж. Давно уже не было жестких качель на 1-2 грн за день на межбанке.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:42
vitaliian написав: Перес де Куэльяр написав:
Хоча приходить вже мислення, а якщо це вже зміна сезонності?
В прошлом году 9.01 начался рост доллара. До 9 числа серьёзные покупатели празднуют НГ в тёплых странах
В минулому році ріст доляра на МБ почався з 3-5 січня на 35коп. Різдво ЧР відпрацювали вище ніж перед НР, а з 9 січня під "нерезів" штучно курс потягли вгору.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:43
можете записывать мой прогноз, межбанк выше чем 28.10-28.20 в январе НЕ БУДЕТ. могу заключить пари даже. будем плавать в диапазоне 27.30-28.20. Февраль и март постараются дернуть межбанк до 28.50, и то не факт что выйдет.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:51
ну и конечно ОВГЗ пылесосит гривну-поэтому у спекулянтов-аля барыг будет острая нехватка бумаги...так что те кто тарились зеленым по 29+ ложитесь спать до след декабря 2019
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Додано: Чет 03 січ, 2019 12:54
ronaldoss написав:
ну и конечно ОВГЗ пылесосит гривну-поэтому у спекулянтов-аля барыг будет острая нехватка бумаги...так что те кто тарились зеленым по 29+ ложитесь спать до след декабря 2019
И сколько ОВГЗ напылесосило гривны с рынка ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:01
ronaldoss написав:
можете записывать мой прогноз, межбанк выше чем 28.10-28.20 в январе НЕ БУДЕТ. могу заключить пари даже. будем плавать в диапазоне 27.30-28.20. Февраль и март постараются дернуть межбанк до 28.50, и то не факт что выйдет.
о, новый болельщик появился на нашем "стадионе" вчера ! Сколько уже настрочил сообщений, и все в 1 сторону.....
Запомним этот "прогноз"
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Vitalych-new
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:06
Vitalych-new
Главное не задавать глубоких финансовых вопросов которые требуют некоторого понимания ))
Живите своим умом!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:10
Привет из Днепра-8
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.
Выйдя в реальную сферу около 10.01, котировки доллара, отреагировав на двойную порцию притока экспортной выручки из-за рубежа, опустилась к уровню 27,52/27,58 UAH/USD на фоне преобладания предложения.
Спустя 7 минут, на 10.08 котировки «американца» консолидировались на более узкой отметке 27,52/27,55 UAH/USD.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность, сменив тренд, продемонстрировала признаки своего «сжатия». На риски нехватки гривни указывало снижение с уровня 56 543,2 млн. грн. к отметке 35 647,7 млн. грн. объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Незначительное затишье на межбанке прервалось около 10.45 Киева, когда очередная волна продаж уронила пару доллар-гривня к 27,50/27,54 UAH/USD.
К 10.57 безналичный «американец» консолидировался на отметке 27,49-50/27,52 UAH/USD, задержавшись здесь до 11.00 Киева.
Дополуденное снижение курса доллара на валютном межбанке сопровождались признаками сжатия на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo подняли офера чс уровня 16,00/17,50% к отметке 16,00/18,00% годовых.
Эта динамика показателя в целом совпадает с заметным снижением остатков на коррсчетах регулятора.
По состоянию на 11.34 котировки доллара ограничились расширением спреда до 27,48/27,52 UAH/USD. Со слов непосредственных участников сессии, регулятора пока на рынке не видно.
Около 12.14 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,48/27,52 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложение и немного понизившейся торговой активностью.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,5129 UAH/USD, потеряв 16,69 коп.
По состоянию на 12.56 котировки безналичного «американца» не покинули отметку 27,48/27,52 UAH/USD.
Около 12.59 котировки доллара на межбанке не покинули эту цифру, а в указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 января с уровней: доллар – 27,60/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,405 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 02 января по спросу понизился на 15,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 02 января по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1341, поднявшись до $1,1368 на закрытии азиатской сессии форекса и снова откатившись до $1,1364 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).
На открытии торгов 03 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, редкие реальные сделки шли в равновесии спрос/предложение.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,85/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 31,45/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 января спрос упал на 35,0 коп., предложение потеряло 30,0 коп.), рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 20 пунктов, предложение упало на 80 пунктов).
На старте торгов 03 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки были сбалансированными.
На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное падение действующих цен в паре доллар-гривня и «плюрализм мнений» в паре евро-гривня: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,40-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие, клиент пассивен. Дилеры местного рынка пробавляются «перебросами» между собой.
По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении обслуживания доминировавшего с открытия клиентского «приноса» валюты. По этой причине действующие цены в городе понизились до 27,85/27,98 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,393/0,400 UAH/RUB. Торговая активность низкая.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного незначительно понизились, отреагировав на коррекцию безналичного «американца» на межбанке: 27,83/27,93 UAH/USD, евро – 31,47/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж..
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/28,03 UAH/USD, евро – 31,70/31,82 UAH/EUR, рубль - 0,397/0,400 UAH/RUB, Киев опт 27,80/27,95 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,80/27,95 UAH/USD, евро (опт) 31,60/31,95 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,60/31,95 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,70/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,370/0,400 RUB/USD, Одесса – опт 27,80/27,95 UAH/USD, розница – 27,75/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/28,05 UAH/USD; евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,393/0,400 RUB/USD.
Сюжет торгов безналичным долларом предопределили изобилие валюты и нехватка гривни. На последнее указало падение объема остатков в нацвалюты на транзитных и коррсчетах НБУ.
Первое стало следствием двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа.
Очередная порция СКВ из-за рубежа появилась на счетах экспортеров еще в пятницу, 28-го, однако ее можно было, согласно регламенту, реализовать на следующих торгах межбанка, которые, как известно, состоялись лишь 03-го.
Вторая порция внешнеторговой выручки упала на счета наших экспортеров 02-го, а на следующий день вместе с первой порцией СКВ сменила тренд в безналичной паре доллар-гривня на межбанке с «бычьего» на «медвежий».
Думается, на пятничной сессии нынешняя, довольно заметная коррекция курса безналичного «американца» сменится более сдержанным откатом или даже возможных вхождением доллара в боковой тренд. Источником таких перемен могут стать покупки СКВ нерезидентами, у которых 04-го должен стартовать сезон репатриации дивидендов.
US
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