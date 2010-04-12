Vitalych-new написав:
о, новый болельщик появился на нашем "стадионе" вчера ! Сколько уже настрочил сообщений, и все в 1 сторону.....
Запомним этот "прогноз"
Вначале надо узнать у новичка наличие шляпы.
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:21
Вначале надо узнать у новичка наличие шляпы.
US
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:35
Re: Валютный рынок в контексте
Харків "Космонавт" похитнувся, ближче до землі 27.75/27.90
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:42
Re: Валютный рынок в контексте
я не новичок, читал этот форум еще со времен Ющенко и Стельмаха,те времена когда за 100 купюрную визитку Франклина давали 470 гривасов,и тогда когда ДС писал про Бегемота каждый день.
друг звонил 10 мин назад, хотел скинуть 3500 зеленых, в обменке в Киеве на Верхнем Валу по 27.75 отказали, ибо нет гривны-делайте выводы. Пошел сдавать в банк по 27.60 если успеет. Юнекс светит уже 27.45 27.66
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:45
возле ст.м. печерская проблем с грн нет. берут любой обьем
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:49
Re: Валютный рынок в контексте
Всех с Новым Годом.
Колдуны обещают 35 грн. за бакс и обрушение банка. Все это предсказывают на лето.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Чет 03 січ, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:50
Re: Валютный рынок в контексте
колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:53
ronaldoss
По 27,75 сейчас в Киеве берут все, а если поискать, то можно и по 27.78 продать, от 5к до 27.8 торговаться. Кто ищет, тот найдет
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:00
Я тебя умоляю ...
Гонять по зимнему городу из-за 10 копеек на долларе?!
И это через два дня после того, как гусарили и разбрасывались тыщами?!
Разве что тот, кто допился до ручки...
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:01
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:06
А на Черном в январе ?
*Відправлено з Чату
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