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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73707371737273737374>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:21

  Vitalych-new написав:
  ronaldoss написав:можете записывать мой прогноз, межбанк выше чем 28.10-28.20 в январе НЕ БУДЕТ. могу заключить пари даже. будем плавать в диапазоне 27.30-28.20. Февраль и март постараются дернуть межбанк до 28.50, и то не факт что выйдет.


о, новый болельщик появился на нашем "стадионе" вчера ! Сколько уже настрочил сообщений, и все в 1 сторону.....
Запомним этот "прогноз"


Вначале надо узнать у новичка наличие шляпы. :D

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:35

Re: Валютный рынок в контексте

Харків "Космонавт" похитнувся, ближче до землі 27.75/27.90
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:42

Re: Валютный рынок в контексте

я не новичок, читал этот форум еще со времен Ющенко и Стельмаха,те времена когда за 100 купюрную визитку Франклина давали 470 гривасов,и тогда когда ДС писал про Бегемота каждый день.

друг звонил 10 мин назад, хотел скинуть 3500 зеленых, в обменке в Киеве на Верхнем Валу по 27.75 отказали, ибо нет гривны-делайте выводы. Пошел сдавать в банк по 27.60 если успеет. Юнекс светит уже 27.45 27.66
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:45

  ronaldoss написав:я не новичок, читал этот форум еще со времен Ющенко и Стельмаха,те времена когда за 100 купюрную визитку Франклина давали 470 гривасов,и тогда когда ДС писал про Бегемота каждый день.

друг звонил 10 мин назад, хотел скинуть 3500 зеленых, в обменке в Киеве на Верхнем Валу по 27.75 отказали, ибо нет гривны-делайте выводы. Пошел сдавать в банк по 27.60 если успеет. Юнекс светит уже 27.45 27.66

возле ст.м. печерская проблем с грн нет. берут любой обьем
Luzida
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:49

Re: Валютный рынок в контексте

Всех с Новым Годом.
Колдуны обещают 35 грн. за бакс и обрушение банка. Все это предсказывают на лето.
Востаннє редагувалось dima_beleb в Чет 03 січ, 2019 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:50

Re: Валютный рынок в контексте

колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:53

ronaldoss

По 27,75 сейчас в Киеве берут все, а если поискать, то можно и по 27.78 продать, от 5к до 27.8 торговаться. Кто ищет, тот найдет
rils33
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:00

  rils33 написав:

По 27,75 сейчас в Киеве берут все, а если поискать, то можно и по 27.78 продать, от 5к до 27.8 торговаться. Кто ищет, тот найдет


Я тебя умоляю ...
Гонять по зимнему городу из-за 10 копеек на долларе?! :shock:
И это через два дня после того, как гусарили и разбрасывались тыщами?! :roll:
Разве что тот, кто допился до ручки... :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:01

  ronaldoss написав:колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?

вы посмотрите и узнаете.
у этой девки очень большой процент попаданий.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:06

  ronaldoss написав:можете записывать мой прогноз, межбанк выше чем 28.10-28.20 в январе НЕ БУДЕТ. могу заключить пари даже. будем плавать в диапазоне 27.30-28.20. Февраль и март постараются дернуть межбанк до 28.50, и то не факт что выйдет.

А на Черном в январе ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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