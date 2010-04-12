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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7371737273737374>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:07

Хотел было сдать по 29, и вложиться в овгз, помочь минфину, ну раз такие жадные то буду и дальше сидеть в зелени. При надвигающемся кризисе дураков по 27 сдавать нет. Это как сдавать по 8 в ноябре 2013, но тогда хоть депо 25% были...
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:10

Re: Валютный рынок в контексте

у этой девки-аля нострадамуса-возможное попадание лишь в туалете))прослушав первые 5 мин понял что бабки на лавке и то толковее могут прогнозировать)называется обнять и плакать, кризисом еще пугали в 2018, мировой кризис грядет-усьо пропало. и где он?ау?
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:13

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Источником таких перемен могут стать покупки СКВ нерезидентами, у которых 04-го должен стартовать сезон репатриации дивидендов.
US

Я вижу еще один источник.
Для покупки валюты сегодня гривну пришлось бы депонировать очень заранее. Так делать никто не любит. Поэтому сегодняшний спрос переносится на завтра.


Скорее уже на 9-10-е.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:27

Re: Валютный рынок в контексте

мне больше этот дядька внушает доверие чем какая то ванга
https://www.youtube.com/watch?v=QMKX7ss5tag
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:30

  lrs7719 написав:
  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Источником таких перемен могут стать покупки СКВ нерезидентами, у которых 04-го должен стартовать сезон репатриации дивидендов.
US

Я вижу еще один источник.
Для покупки валюты сегодня гривну пришлось бы депонировать очень заранее. Так делать никто не любит. Поэтому сегодняшний спрос переносится на завтра.


Скорее уже на 9-10-е.


Вы может и правильно рассуждаете, но у вас логика линейная.
А что если Яшка вас подкараулит 9-10-го?
Он уже вам дважды обламал линейку, а битому не имётся.
Пространство трёхмерное. Время волновое. Информационная перегрузка. Неподвластие скрытых миров.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:32

  Vitalych-new написав:
  ronaldoss написав:можете записывать мой прогноз, межбанк выше чем 28.10-28.20 в январе НЕ БУДЕТ. могу заключить пари даже. будем плавать в диапазоне 27.30-28.20. Февраль и март постараются дернуть межбанк до 28.50, и то не факт что выйдет.


о, новый болельщик появился на нашем "стадионе" вчера ! Сколько уже настрочил сообщений, и все в 1 сторону.....
Запомним этот "прогноз"


А вчера строчил в другую...
  ronaldoss написав:скажите,какая вероятность девальвации грн этой весной до 40-50 грн?

  ronaldoss написав:а летом какой курс грн к баксу реален больше всего?

Как-то много последнее время стало всплывать подобных "не новичков" "читателей", раньше как-то хоть с полгода-год терпели и перевоплощались в "экспертов" прорицателей...
Бабай
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:34

  Vitalych-new написав:
  ronaldoss написав:

о, новый болельщик появился на нашем "стадионе" вчера ! Сколько уже настрочил сообщений, и все в 1 сторону.....
Запомним этот "прогноз"

Забанил этого поцыэнта буквально с третьей его трэш-мессаги.

Годы чтения форума вырабатывают автоматический иммунитет, знаете ли :)
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:36

  lrs7719 написав:
  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Источником таких перемен могут стать покупки СКВ нерезидентами, у которых 04-го должен стартовать сезон репатриации дивидендов.
US

Я вижу еще один источник.
Для покупки валюты сегодня гривну пришлось бы депонировать очень заранее. Так делать никто не любит. Поэтому сегодняшний спрос переносится на завтра.


Скорее уже на 9-10-е.

Вчера погасили ОВГЗ на 3 млрд, 9 еще будет погашение на 3 млрд. Гривней зальют.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:47

  zzzzzz написав:Вчера погасили ОВГЗ на 3 млрд, 9 еще будет погашение на 3 млрд. Гривней зальют.


С каких это пор 3 млрд. грн. для вас уже деньги?
При более чем триллионном бюджете?
Это для них как для вас однодневные карманные расходы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:50

Re: Валютный рынок в контексте

От хитрі валютчики, провокують зараз начебто відскочили, а продати зеленого нікому, смішні, нема дурних, та й гривня не у всіх. Поки МБ не розвернеться, попита не чекайте.
Перес де Куэльяр
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