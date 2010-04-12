Хотел было сдать по 29, и вложиться в овгз, помочь минфину, ну раз такие жадные то буду и дальше сидеть в зелени. При надвигающемся кризисе дураков по 27 сдавать нет. Это как сдавать по 8 в ноябре 2013, но тогда хоть депо 25% были...
у этой девки-аля нострадамуса-возможное попадание лишь в туалете))прослушав первые 5 мин понял что бабки на лавке и то толковее могут прогнозировать)называется обнять и плакать, кризисом еще пугали в 2018, мировой кризис грядет-усьо пропало. и где он?ау?
дядя Caша написав:Источником таких перемен могут стать покупки СКВ нерезидентами, у которых 04-го должен стартовать сезон репатриации дивидендов. US
Я вижу еще один источник. Для покупки валюты сегодня гривну пришлось бы депонировать очень заранее. Так делать никто не любит. Поэтому сегодняшний спрос переносится на завтра.
Скорее уже на 9-10-е.
Вы может и правильно рассуждаете, но у вас логика линейная. А что если Яшка вас подкараулит 9-10-го? Он уже вам дважды обламал линейку, а битому не имётся. Пространство трёхмерное. Время волновое. Информационная перегрузка. Неподвластие скрытых миров.
ronaldoss написав:можете записывать мой прогноз, межбанк выше чем 28.10-28.20 в январе НЕ БУДЕТ. могу заключить пари даже. будем плавать в диапазоне 27.30-28.20. Февраль и март постараются дернуть межбанк до 28.50, и то не факт что выйдет.
о, новый болельщик появился на нашем "стадионе" вчера ! Сколько уже настрочил сообщений, и все в 1 сторону..... Запомним этот "прогноз"
А вчера строчил в другую...
ronaldoss написав:скажите,какая вероятность девальвации грн этой весной до 40-50 грн?
ronaldoss написав:а летом какой курс грн к баксу реален больше всего?
Как-то много последнее время стало всплывать подобных "не новичков" "читателей", раньше как-то хоть с полгода-год терпели и перевоплощались в "экспертов" прорицателей...