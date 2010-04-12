Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 14:36
Xomaro Пише - заблоковано,бо клон. А чий це клон? З Кондопоги?
tea
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:37
dima_beleb написав: ronaldoss написав:
колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?
вы посмотрите и узнаете.
у этой девки очень большой процент попаданий.
Вам в помощь:
https://www.yakaboo.ua/zaschita-ot-temnyh-iskusstv.html
zРадио
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:47
zzzzzz написав:
Вчера погасили ОВГЗ на 3 млрд, 9 еще будет погашение на 3 млрд. Гривней зальют.
С каких это пор 3 млрд. грн. для вас уже деньги?
При более чем триллионном бюджете?
Это для них как для вас однодневные карманные расходы.
Libo
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:47
dima_beleb
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:50
От хитрі валютчики, провокують зараз начебто відскочили, а продати зеленого нікому, смішні, нема дурних, та й гривня не у всіх. Поки МБ не розвернеться, попита не чекайте.
Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:52
dima_beleb написав: ronaldoss написав:
колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?
вы посмотрите и узнаете.
у этой девки очень большой процент попаданий.
Дура редкая.
Libo
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:53
усьо пропало, лохам налили бакса под ВП и шоу от педро конфетного пугавшим всех "вайна, путлер нападет" , вот спекули и барыги успели качнуть бакса по 29+, те кто затарились по уши и ждали 30-35+ сейчас ерзают и не знают шо рабыть.уже и вангователей подключили как бы до 35 раскачать, но папка бдит.
ronaldoss
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:55
Libo написав: dima_beleb написав: ronaldoss написав:
колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?
вы посмотрите и узнаете.
у этой девки очень большой процент попаданий.
Дура редкая.
почему?
dima_beleb
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:57
ronaldoss написав:
усьо пропало, лохам налили бакса под ВП и шоу от педро конфетного пугавшим всех "вайна, путлер нападет" , вот спекули и барыги успели качнуть бакса по 29+, те кто затарились по уши и ждали 30-35+ сейчас ерзают и не знают шо рабыть.уже и вангователей подключили как бы до 35 раскачать, но папка бдит.
Вангователе предсказывают по 35 на вторую половину лета. Смотри видос.
змиой и весной будет тишь та гладь.
dima_beleb
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