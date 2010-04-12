RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7371737273737374

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:36

Xomaro
Пише - заблоковано,бо клон.
А чий це клон?
З Кондопоги?
tea
 
Повідомлень: 16523
З нами з: 15.11.08
Подякував: 500 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:37

  dima_beleb написав:
  ronaldoss написав:колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?

вы посмотрите и узнаете.
у этой девки очень большой процент попаданий.


Вам в помощь:
https://www.yakaboo.ua/zaschita-ot-temnyh-iskusstv.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 880
З нами з: 02.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:47

  zzzzzz написав:Вчера погасили ОВГЗ на 3 млрд, 9 еще будет погашение на 3 млрд. Гривней зальют.


С каких это пор 3 млрд. грн. для вас уже деньги?
При более чем триллионном бюджете?
Это для них как для вас однодневные карманные расходы. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6813
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:47

  zРадио написав:
  dima_beleb написав:
  ronaldoss написав:колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?

вы посмотрите и узнаете.
у этой девки очень большой процент попаданий.


Вам в помощь:
https://www.yakaboo.ua/zaschita-ot-temnyh-iskusstv.html

и к чему это?
dima_beleb
 
Повідомлень: 51
З нами з: 11.10.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:50

Re: Валютный рынок в контексте

От хитрі валютчики, провокують зараз начебто відскочили, а продати зеленого нікому, смішні, нема дурних, та й гривня не у всіх. Поки МБ не розвернеться, попита не чекайте.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 06.01.17
Подякував: 801 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:52

  dima_beleb написав:
  ronaldoss написав:колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?

вы посмотрите и узнаете.
у этой девки очень большой процент попаданий.


Дура редкая. :P
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6813
З нами з: 14.11.11
Подякував: 296 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте

усьо пропало, лохам налили бакса под ВП и шоу от педро конфетного пугавшим всех "вайна, путлер нападет" , вот спекули и барыги успели качнуть бакса по 29+, те кто затарились по уши и ждали 30-35+ сейчас ерзают и не знают шо рабыть.уже и вангователей подключили как бы до 35 раскачать, но папка бдит.
ronaldoss
 
Повідомлень: 22
З нами з: 02.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:55

  Libo написав:
  dima_beleb написав:
  ronaldoss написав:колдуны с 95 квартала?обрушение НБУ? или 3 литровой банки с огурцами?

вы посмотрите и узнаете.
у этой девки очень большой процент попаданий.


Дура редкая. :P

почему?
dima_beleb
 
Повідомлень: 51
З нами з: 11.10.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7371737273737374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper, dima_beleb, imlex, Libo, ronaldoss, Перес де Куэльяр і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1409, 1410, 1411
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14105 1620056
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 20:39
Luzida
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6521 1386749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 256505
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66107)
03.01.2019 14:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.