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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 15:05
/80
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:06
ronaldoss написав:
читать форум можно и без ников, если вы не в курсе, для читания форума регистрация не нужна
Долго копил мысли.Выливай!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:07
юнекс наливает бакс по 27.66, проблем с зелеными нет, продают спокойно, особо желающих на почайнинской не видел, толп тарителей с мешками гриваса тоже нет
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ronaldoss
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:09
Национальный банк сегодня таки выходил с интервенцией
. Но как-то не очень убедительно
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Искатель
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Libo
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:13
Libo написав:
С Новым годом!
Что касается перспективы до лета
, то мне было ниспослано следующее предвестие:
Libo написав:
Невидимая рука рынка и масонов, поступь их истории неумолимы.
Вот таким мне видится первая половина год
а из нашего тайного приюта на Подоле.
Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?
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vhata
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:15
а когда ДС выйдет с новостями с валютного фронта? что там НБУ продает или выкупает? зеленые буковки ждемс...
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ronaldoss
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:18
vhata написав: Libo написав:
С Новым годом!
Что касается перспективы до лета
, то мне было ниспослано следующее предвестие:
Libo написав:
Невидимая рука рынка и масонов, поступь их истории неумолимы.
Вот таким мне видится первая половина год
а из нашего тайного приюта на Подоле.
Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?
в июле из крыма полезут "тараканы" бряцая оружием...
Перес де Куэльяр написав:
От хитрі валютчики, провокують зараз начебто відскочили, а продати зеленого нікому, смішні, нема дурних, та й гривня не у всіх. Поки МБ не розвернеться, попита не чекайте.
Запорожские, на момент обеда были довольны оборотами
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edvardd
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:18
Национальный банк в первой половине дня провел интервенцию, выкупая излишки долларов по 27,53 гривны, тем самым затормозив падение.
Папка вышел и не допустил падения ниже.Могут и завтра продавить, чтобы плавно и нежно.
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ronaldoss
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Додано: Чет 03 січ, 2019 15:24
/27.60 (хоть бы увидеть )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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