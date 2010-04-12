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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 73727373737473757376>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:05

Re: Валютный рынок в контексте

/80
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:06

  ronaldoss написав:читать форум можно и без ников, если вы не в курсе, для читания форума регистрация не нужна

Долго копил мысли.Выливай!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:07

Re: Валютный рынок в контексте

юнекс наливает бакс по 27.66, проблем с зелеными нет, продают спокойно, особо желающих на почайнинской не видел, толп тарителей с мешками гриваса тоже нет
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:09

Национальный банк сегодня таки выходил с интервенцией. Но как-то не очень убедительно :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:12

  ronaldoss написав:юнекс наливает бакс по 27.66, проблем с зелеными нет, продают спокойно, особо желающих на почайнинской не видел, толп тарителей с мешками гриваса тоже нет


Риспект.
Мой Подол рулит.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:13

  Libo написав:С Новым годом!
Что касается перспективы до лета, то мне было ниспослано следующее предвестие:

  Libo написав:Невидимая рука рынка и масонов, поступь их истории неумолимы.
Вот таким мне видится первая половина года из нашего тайного приюта на Подоле.
8) 8) 8)

Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:15

Re: Валютный рынок в контексте

а когда ДС выйдет с новостями с валютного фронта? что там НБУ продает или выкупает? зеленые буковки ждемс...
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:18

  vhata написав:
  Libo написав:С Новым годом!
Что касается перспективы до лета, то мне было ниспослано следующее предвестие:

  Libo написав:Невидимая рука рынка и масонов, поступь их истории неумолимы.
Вот таким мне видится первая половина года из нашего тайного приюта на Подоле.
8) 8) 8)

Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?

в июле из крыма полезут "тараканы" бряцая оружием...

  Перес де Куэльяр написав:От хитрі валютчики, провокують зараз начебто відскочили, а продати зеленого нікому, смішні, нема дурних, та й гривня не у всіх. Поки МБ не розвернеться, попита не чекайте.

Запорожские, на момент обеда были довольны оборотами
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:18

Re: Валютный рынок в контексте

Национальный банк в первой половине дня провел интервенцию, выкупая излишки долларов по 27,53 гривны, тем самым затормозив падение.

Папка вышел и не допустил падения ниже.Могут и завтра продавить, чтобы плавно и нежно.
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:24

/27.60 (хоть бы увидеть )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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