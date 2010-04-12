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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7373737473757376>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 970
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
138
5. более 75%
64%
617
Всього голосів : 970
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:26

  vhata написав:Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?


Меня же спрашивали только про первое полугодие.
Дальше тоже все ок, но со сменой парадигмы нашей жизни. Новое состояние души. Воровство уйдет. Европейские ценности и образ жизни. Повысится качество сервиса. Вкусная еда. Возврат к земле. Община. Тотальный ремонт дорог. Средняя з/п у нормальных людей по стране под $700, в Киеве за тыщу. Но рост цен на недвижимость, успейте.
Детали летом.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:27

Re: Валютный рынок в контексте

а где это в Киеве средняя зп сейчас за 1000 бакинских?вроде бы вещают 12-14 тыс грн по столице
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:От злив я пів пачки по 28.10 перед НР, вже по традиції і бачу зараз деякі Банки світять 27.80 на продаж, ЧР ще поки гальмує знижуватись. Тільки відчую зупинку, треба відкуплятись. Хоча приходить вже мислення, а якщо це вже зміна сезонності? Олень він такий, знесе рогами все на шляху, якщо побіжить.


Все одно лично по моей чуйке нал пробьет вниз минимум на 27.50...
Петру под выборы не мытьем, так катаньем плюсы нужны...
Цены не сможет опустить, а вот бакс Запросто!
НБУ полный контроль держит. Причем уже без проблем кача!
А как бы хотелось шоб цены на усе припадать стали.... :oops:
Мабуть. зовсим нереально... :(
А вот после выборов за 20-ти процентые ОВГЗ-ки кой хто заплатит... :mrgreen:
Даже догадываюсь кто..... 8) :lol:
Второй вариант за нас как обычно Взрослые Дяди из-за границы по своему решат..
Востаннє редагувалось дарий в Чет 03 січ, 2019 16:05, всього редагувалось 3 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:32

Re: Валютный рынок в контексте

после смены главы НБУ (лерку говнаревну облигацию убрали) и когда поставили Смолия, НБУ стал брать ситуацию на межбанке в ежевовые рукавицы, это все заметили игроки рынка давно уже.
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:33

  Libo написав:
  vhata написав:Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?


Меня же спрашивали только про первое полугодие.
Дальше тоже все ок, но со сменой парадигмы нашей жизни. Новое состояние души. Воровство уйдет. Европейские ценности и образ жизни. Повысится качество сервиса. Вкусная еда. Возврат к земле. Община. Тотальный ремонт дорог. Средняя з/п у нормальных людей по стране под $700, в Киеве за тыщу. Но рост цен на недвижимость, успейте.
Детали летом.
8) 8) 8)

это вы о себе пишите? тогда 100% прогноз сбудется.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:34

  ronaldoss написав:а где это в Киеве средняя зп сейчас за 1000 бакинских?вроде бы вещают 12-14 тыс грн по столице

так написано было: "у нормальных людей". :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:35

  ronaldoss написав:а где это в Киеве средняя зп сейчас за 1000 бакинских?вроде бы вещают 12-14 тыс грн по столице

Вот здесь https://www.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy?regionID=101013200000000&activePage=2
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:35

  Libo написав:
  vhata написав:Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?


Меня же спрашивали только про первое полугодие.
Дальше тоже все ок, но со сменой парадигмы нашей жизни. Новое состояние души. Воровство уйдет. Европейские ценности и образ жизни. Повысится качество сервиса. Вкусная еда. Возврат к земле. Община. ...
Детали летом.
8) 8) 8)

можно по выделенным пунктам детали сейчас, а не летом?
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:36

Re: Валютный рынок в контексте

а какое определение "нормального человека в Киеве с зп 1000 бакинских" ?
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 15:39

  sani_2012 написав:/27.60 (хоть бы увидеть )

*Відправлено з Чату
Завтра Банки нижче відкриються, судячи з МБ. Обмінки ЧР залишилися в дорогому долярі, бо на НР наскубли по 28 і хочуть зараз дорожче впарити. Буде шанс завтра, дивлячись на МБ, відкупити зеленого в Банках дешевше і з цього погляду ЧР повинен вранці теж відкотити.
Перес де Куэльяр
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