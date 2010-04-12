vhata написав:Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?
Меня же спрашивали только про первое полугодие. Дальше тоже все ок, но со сменой парадигмы нашей жизни. Новое состояние души. Воровство уйдет. Европейские ценности и образ жизни. Повысится качество сервиса. Вкусная еда. Возврат к земле. Община. Тотальный ремонт дорог. Средняя з/п у нормальных людей по стране под $700, в Киеве за тыщу. Но рост цен на недвижимость, успейте. Детали летом.
Перес де Куэльяр написав:От злив я пів пачки по 28.10 перед НР, вже по традиції і бачу зараз деякі Банки світять 27.80 на продаж, ЧР ще поки гальмує знижуватись. Тільки відчую зупинку, треба відкуплятись. Хоча приходить вже мислення, а якщо це вже зміна сезонності? Олень він такий, знесе рогами все на шляху, якщо побіжить.
Все одно лично по моей чуйке нал пробьет вниз минимум на 27.50... Петру под выборы не мытьем, так катаньем плюсы нужны... Цены не сможет опустить, а вот бакс Запросто! НБУ полный контроль держит. Причем уже без проблем кача! А как бы хотелось шоб цены на усе припадать стали.... Мабуть. зовсим нереально... А вот после выборов за 20-ти процентые ОВГЗ-ки кой хто заплатит... Даже догадываюсь кто..... Второй вариант за нас как обычно Взрослые Дяди из-за границы по своему решат..
Востаннє редагувалось дарий в Чет 03 січ, 2019 16:05, всього редагувалось 3 разів.
vhata написав:Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?
Меня же спрашивали только про первое полугодие. Дальше тоже все ок, но со сменой парадигмы нашей жизни. Новое состояние души. Воровство уйдет. Европейские ценности и образ жизни. Повысится качество сервиса. Вкусная еда. Возврат к земле. Община. Тотальный ремонт дорог. Средняя з/п у нормальных людей по стране под $700, в Киеве за тыщу. Но рост цен на недвижимость, успейте. Детали летом.
это вы о себе пишите? тогда 100% прогноз сбудется.
vhata написав:Либо, меня беспокоит, что Ваши эйфоричные прогнозы ограничены первым полугодием. А дальше?
Меня же спрашивали только про первое полугодие. Дальше тоже все ок, но со сменой парадигмы нашей жизни. Новое состояние души. Воровство уйдет. Европейские ценности и образ жизни. Повысится качество сервиса. Вкусная еда. Возврат к земле. Община. ... Детали летом.
можно по выделенным пунктам детали сейчас, а не летом?
Завтра Банки нижче відкриються, судячи з МБ. Обмінки ЧР залишилися в дорогому долярі, бо на НР наскубли по 28 і хочуть зараз дорожче впарити. Буде шанс завтра, дивлячись на МБ, відкупити зеленого в Банках дешевше і з цього погляду ЧР повинен вранці теж відкотити.