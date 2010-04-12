Додано: Чет 03 січ, 2019 15:57

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу, 28 декабря, относительно доллара на 23,33 коп., на торгах четверга, 03 января, укрепился на 17,66 коп., оказавшись на уровне 27,5117 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,69 коп., составил 27,5129 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 03 января с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке понизилась в цене к 27,52/27,58 UAH/USD на «обязательных» продажах доллара экспортерами, на счета которых пришла двойная порция внешнеторговой выручки.



Напомним, что очередная порция СКВ из-за рубежа появилась на счетах экспортеров еще в пятницу, 28-го, но ее, согласно регламенту, можно было реализовать на следующих торгах межбанка, которые состоялись лишь 03-го.

Вторая порция внешнеторговой выручки упала на счета наших экспортеров 02-го, а на следующий день вместе с первой порцией СКВ сменила тренд в безналичной паре доллар-гривня на межбанке с «бычьего» на «медвежий».



Меж тем, на торгах межбанка около 10.08, сохранив нисходящий тренд, доллар опустился к 27,52/27,55, а спустя 37 минут «американец» уже был на отметке 27,50/27,54 UAH/USD.



Коррекция безналичной СКВ приостановилась лишь около 11.33, когда курс достиг цифры 27,48/27,52 UAH/USD. Предположительно, этой остановкой доллар обязан «анонимным» покупкам НБУ. Иных покупателей на рынке, по сути, не наблюдалось, поскольку если судить по динамике остатков на транзитных и коррсчетах регулятора, упавших с отметки 51 405,6 млн. грн. к уровню 35 647,7 UAH/USD, приобретать СКВ было не на что.



До 14.10 Киева безналичная пара доллар-гривня на межбанке не покидала уровень 27,48/27,52 UAH/USD, возобновив с указанного часа нисходящий тренд, оказавшись на цифре 27,47/27,50 UAH/USD.



Не исключено, что этот «порционный» откат под занавес торгов спровоцировал уход регулятора с площадки межбанка. Эти цены «американца» оставались на уровне 27,47/27,50 UAH/USD на опустевшем межбанке действующими до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,47/27,50 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 03 января.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,5117 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,64% с 27,6883 UAH/USD до 27,5117 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 03 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.04 Киева – 16,25/17,75 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на валютный межбанк пришла двойная порция экспортной выручки (поступления на счета экспортеров 28 декабря и 02 января), 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, к началу января образовалось заметное сжатие гривневой ликвидности, исключавшее серьезные покупки СКВ на межбанке. Предположительно, очень много нацвалюты было «связано» ОВГЗ, доходность которых показалась бизнесу и банкам привлекательнее валютного рынка.



В-третьих, доллар с 27 декабря пребывал в «бычьем» тренде, поднявшись по средневзвешенному курсу с уровня 27,2678 к отметке 27,6883 UAH/USD, вызвав желание игроков зафиксировать прибыль, а заодно обзавестись ставшей дефицитом нацвалютой.



В-четвертых, откат курса «зеленого» безнала был поддержан аналогичной тенденцией на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 03 января повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, на рынок поступила двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



В-третьих, в торгах четверга предположительно принимал участие регулятор, выкупая долларовые излишки в свои резервы.



Дата: 03 января 2019 г. 16.12



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,83/27,92 UAH/USD (с утра – 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,93 UAH/USD)

€ – 31,50/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,45/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,45/31,80 UAH/EUR)

RUB – 0,390/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,390/0,400 UAH/RUB, к полудню - 0,390/0,400 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за «медвежьего» тренда на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентских оферов, вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня незначительно понизились, отреагировав на коррекцию безналичного «американца» на межбанке: 27,83/27,93 UAH/USD, евро – 31,47/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро не претерпели значительных изменений в ценах. Этой относительной стабильности способствовало установление равновесия покупок и продаж, сохранившееся до самого завершения торгов.



Итоговый баланс спрос/предложение не спас наличный рынок Днепра от регресса – ликвидность, заслужив от оптовиков «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



Дата: 03 января 2019 г. 16.21

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,70/27,95 UAH/USD (с утра 27,80/27,95 UAH/USD, к полудню 27,70/27,85 0UAH/USD)

€ 31,40/31,95 UAH/EUR (с утра 31,60/31,95 UAH/EUR, к полудню 31,40-50/31,60-65 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 03 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок.



До полудня на столичном рынке наличных наблюдался вялотекущий процесс равновесной торговли. Клиент местного рынка был пассивен, хотя офера преобладали, заставляя местных дилеров дисконтировать цены.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» констатировали заметное падение действующих цен в паре доллар-гривня и «плюрализм мнений» в паре евро-гривня: доллар - 27,70/27,85 UAH/USD, евро – 31,40-50/31,60-65 UAH/EUR. На моменте в столице равновесие спроса и предложения, обороты очень низкие, клиент пассивен. Дилеры местного рынка пробавляются «перебросами» между собой.



После обеда на киевском наличном рынке сохранилась относительная стабильность действующих цен. Местные дилеры, пытаясь «взять свое», растянули спред, стараясь за счет широкой маржи увеличить профит. В отличие от предыдущих сессий, проходивших в подобном ключе, на сей раз этот проект увенчался успехом: по итогам четверга столичные валютчики констатировали рост оборотов, заслуживших оценку «четыре» и повысивших показатели предыдущей сессии.



Дата: 03 января 2019 г. 16.28



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,85/27,93 UAH/USD (с утра - 27,90/28,05 UAH/USD, к полудню – 27,850/27,98 UAH/USD)

€ – 31,55/31,65 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,55/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,395/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,393/0,400 UAH/RUB, к полудню 0,393/0,400 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях преобладания оптового клиентского «приноса». Практически все «обменки» в Запорожье 03-го работают.



До полудня это настроение в целом сохранилось, сопровождаясь коррекцией действующих цен.



По состоянию на 12.03 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении обслуживания доминировавшего с открытия клиентского «приноса» валюты. По этой причине действующие цены в городе понизились до 27,85/27,98 UAH/USD, евро – 31,55/31,75 UAH/EUR, рубль 0,393/0,400 UAH/RUB. Торговая активность низкая.



После обеда на рынке Запорожья произошла смена настроения: доминировавший с открытия клиентский «принос» сменился клиентскими покупками, которые, в конечном счете, остановили коррекцию цен и выровнять местный рынок в итоговое равновесие покупок и продаж, принесшее, наконец-то позитив на участке ликвидности – обороты, заслужив от запорожских валютчиков «четверку», повысили показатели предыдущей сессии.





Дата: 03 января 2019 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,85/27,95 UAH/USD (с утра - 27,95/28,03 UAH/USD, к полудню - 27,83/27,90 UAH/USD)

€ – 31,55/31,67 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,82 UAH/EUR, к полудню - 31,52/31,65 UAH/EUR)

RUB 0,396/0,400 UAH/RUB (с утра - 0,397/0,400 UAH/RUB, к полудню - 0,395/0,398 UAH/RUB)



US

