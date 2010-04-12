Libo написав:

vitaliian написав: Есть бла бла бла а есть статистика. Парадигма "нормальные пацаны получают нормальные деньги" это фашизм. Минимальный уровень (еда, медицина, образование, жильё) должно быть доступно каждому, слышите? каждому а не только плиточникам и некоторым другим "нормальным пацанам". Есть бла бла бла а есть статистика. Парадигма "нормальные пацаны получают нормальные деньги" это фашизм. Минимальный уровень (еда, медицина, образование, жильё) должно быть доступно, слышите?а не только плиточникам и некоторым другим "нормальным пацанам".

Щас ...А кто тебе бездельнику и нахлебнику должен это всё обеспечивать?Этот плиточник?Весь мир строится на том, что на еду, жилье, образование и медицину каждый зарабатывает сам.Просто люди через опыт и практику пришли к выводу, что на медицину выгоднее и удобнее скидываться в общий котел, и получать оттуда в случае нужды. Как в кибуце.Бесплатно (за счет нашлогов через государство) только среднее образование. Талантлив, но беден - получай гранты и кредиты. С таким талантищем расплатишься.А то хорошо устроились. Лежит на диване. На водку еще встанет и спекульнет. Но детей ему учи. Жильё дай. За газ ему заплати. За медобслуживание заплати.Т.е. пусть они при*** зарабатывают, а мне все всё должны бесплатно.Мы же с вами в конституции договорились, что помогаем только старым, немощным и богоугодным. Остальные, с руками-ногами, работают и зарабатывают сами. И идут от корыта нах.