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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30313233>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:дети, рождающиеся в наше время, будут вынуждены менять профессии и переучиваться по семь раз за свой трудовой цикл.
если не поступят в духовную семинарию
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 16:59

  ronaldoss написав:по графику летом цепляем 26.80-27.10?

Тут на неделю никто курс не знает а он про лето спрашивает)
если не поступят в духовную семинарию

И тех томос накроет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:01

  vitaliian написав:
  Libo написав:
  vitaliian написав:Есть бла бла бла а есть статистика. Парадигма "нормальные пацаны получают нормальные деньги" это фашизм. Минимальный уровень (еда, медицина, образование, жильё) должно быть доступно каждому, слышите? каждому а не только плиточникам и некоторым другим "нормальным пацанам".


Щас ...
А кто тебе бездельнику и нахлебнику должен это всё обеспечивать?
Этот плиточник?
Весь мир строится на том, что на еду, жилье, образование и медицину каждый зарабатывает сам.
Просто люди через опыт и практику пришли к выводу, что на медицину выгоднее и удобнее скидываться в общий котел, и получать оттуда в случае нужды. Как в кибуце.
Бесплатно (за счет нашлогов через государство) только среднее образование. Талантлив, но беден - получай гранты и кредиты. С таким талантищем расплатишься.
А то хорошо устроились. Лежит на диване. На водку еще встанет и спекульнет. Но детей ему учи. Жильё дай. За газ ему заплати. За медобслуживание заплати.
Т.е. пусть они при*** зарабатывают, а мне все всё должны бесплатно.
Мы же с вами в конституции договорились, что помогаем только старым, немощным и богоугодным. Остальные, с руками-ногами, работают и зарабатывают сами. И идут от корыта нах.
:? :? :?


Речь не шла о получении благ бесплатно, почему я со своей специальностью не могу получать как плиточник? Я что негр в собственной стране. Опыт и достижения большие. До 2014 меньше 2к$ не получал.

А кто тебе бездельнику и нахлебнику должен это всё обеспечивать?
Этот плиточник?
корректнее обращаться ко мне на "вы".

В остальном правильно мыслите, с таким подходом через несколько лет на рынке труда останутся только плиточники, потому что нет дурных работать за спасибо и все работники со временем найдут себя, не факт что в этой стране.

Уже головняк найти адекватного автослесаря и много кого ещё. Везде сплошной учкомбинат.

В штатах сменить пару профессий за жизнь - это вполне нормально.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:03

Если и случиться /27.60 ( на базаре ) ---- то это предел по откату ( так , чисто ,
Мой взгляд на вещи )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:07

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:дети, рождающиеся в наше время, будут вынуждены менять профессии и переучиваться по семь раз за свой трудовой цикл.
если не поступят в духовную семинарию


Или Госслужба все популярнее...

Т.е. если некому производить, значит контроль нахлебников возрастает... :mrgreen:

Воровать будут меньше, однако на контроль больше уйдет.... :(
То на то и выйдем. :D
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:22

  дарий написав:
  Мизантрóп написав:
  Libo написав:дети, рождающиеся в наше время, будут вынуждены менять профессии и переучиваться по семь раз за свой трудовой цикл.
если не поступят в духовную семинарию


Или Госслужба все популярнее...

Т.е. если некому производить, значит контроль нахлебников возрастает... :mrgreen:

Воровать будут меньше, однако на контроль больше уйдет.... :(
То на то и выйдем. :D

Кстати нет, тех кто контролирует тоже надо контролировать иначе они превратятся в коррупционеров последней инстанции. Как не крути воровская экономика дорогая во всех отношениях. А силовиков конечно будут увеличивать, майдан научил. За 5 копеек власть защищать никто не пойдет.

Вот я, кадровый военный. Капитан. Несколько военных специальностей. Плюс параллельно получил несколько гражданских. А потом в гражданской жизни еще финансист, поэт, философ, метафизик ... Продолжаю учиться и совершенствоваться.
И чувствую себя вполне уверенно. Всегда найду себе работу


Орз и простатит тоже небось лечите? Сейчас тьма частных медкабинетов. Лечил меня один такой стоматолог... Проблем от такого лечения вышло больше, чем пользы.

Я 20 лет работал по одной специальности, знаю в своем вопросе больше, чем преподаватели ВУЗов с научными степенями. Конечно в любой момент могу пойти таксовать или клеить обои, но не хочу занимать чьё-то место и не хочу чтобы какой то профан занимал моё.

Опыт приходит с годами. Хорошим специалистом за полгода не станешь, будьте честны хотя бы перед собой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 січ, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:40

  ronaldoss написав:по графику летом цепляем 26.80-27.10?

думаю,що дно буде і на нижчих позначках.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:42

  vitaliian написав:Я 20 лет работал по одной специальности,

Ким працювали,якщо не секрет?І в якому місті.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43

Шановні учасники гілки!
Всі повідомлення за 2016-2018 роки Ви можете знайти в архіві - Архіви Валютний ринок
Повідомлення за 2019 будуть перенесені в нову тему - viewtopic.php?f=4&p=11348#p11348

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43

Re: Валютный рынок в контексте

я второй!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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