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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 16:58
Libo написав:
дети, рождающиеся в наше время, будут вынуждены менять профессии и переучиваться по семь раз за свой трудовой цикл.
если не поступят в духовную семинарию
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 03 січ, 2019 16:59
ronaldoss написав:
по графику летом цепляем 26.80-27.10?
Тут на неделю никто курс не знает а он про лето спрашивает)
если не поступят в духовную семинарию
И тех томос накроет.
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vitaliian
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:01
vitaliian написав: Libo написав: vitaliian написав:
Есть бла бла бла а есть статистика. Парадигма "нормальные пацаны получают нормальные деньги" это фашизм. Минимальный уровень (еда, медицина, образование, жильё) должно быть доступно каждому
, слышите? каждому
а не только плиточникам и некоторым другим "нормальным пацанам".
Щас ...
А кто тебе бездельнику и нахлебнику должен это всё обеспечивать?
Этот плиточник?
Весь мир строится на том, что на еду, жилье, образование и медицину каждый зарабатывает сам.
Просто люди через опыт и практику пришли к выводу, что на медицину выгоднее и удобнее скидываться в общий котел, и получать оттуда в случае нужды. Как в кибуце.
Бесплатно (за счет нашлогов через государство) только среднее образование. Талантлив, но беден - получай гранты и кредиты. С таким талантищем расплатишься.
А то хорошо устроились. Лежит на диване. На водку еще встанет и спекульнет. Но детей ему учи. Жильё дай. За газ ему заплати. За медобслуживание заплати.
Т.е. пусть они при*** зарабатывают, а мне все всё должны бесплатно.
Мы же с вами в конституции договорились, что помогаем только старым, немощным и богоугодным. Остальные, с руками-ногами, работают и зарабатывают сами. И идут от корыта нах.
Речь не шла о получении благ бесплатно, почему я со своей специальностью не могу получать как плиточник? Я что негр в собственной стране. Опыт и достижения большие. До 2014 меньше 2к$ не получал.
А кто тебе бездельнику и нахлебнику должен это всё обеспечивать?
Этот плиточник?
корректнее обращаться ко мне на "вы".
В остальном правильно мыслите, с таким подходом через несколько лет на рынке труда останутся только плиточники, потому что нет дурных работать за спасибо и все работники со временем найдут себя, не факт что в этой стране.
Уже головняк найти адекватного автослесаря и много кого ещё. Везде сплошной учкомбинат.
В штатах сменить пару профессий за жизнь - это вполне нормально.
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Vint
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:03
Если и случиться /27.60 ( на базаре ) ---- то это предел по откату ( так , чисто ,
Мой взгляд на вещи )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:07
Мизантрóп написав: Libo написав:
дети, рождающиеся в наше время, будут вынуждены менять профессии и переучиваться по семь раз за свой трудовой цикл.
если не поступят в духовную семинарию
Или Госслужба все популярнее...
Т.е. если некому производить, значит контроль нахлебников возрастает...
Воровать будут меньше, однако на контроль больше уйдет....
То на то и выйдем.
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дарий
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:22
дарий написав: Мизантрóп написав: Libo написав:
дети, рождающиеся в наше время, будут вынуждены менять профессии и переучиваться по семь раз за свой трудовой цикл.
если не поступят в духовную семинарию
Или Госслужба все популярнее...
Т.е. если некому производить, значит контроль нахлебников возрастает...
Воровать будут меньше, однако на контроль больше уйдет....
То на то и выйдем.
Кстати нет, тех кто контролирует тоже надо контролировать иначе они превратятся в коррупционеров последней инстанции. Как не крути воровская экономика дорогая во всех отношениях. А силовиков конечно будут увеличивать, майдан научил. За 5 копеек власть защищать никто не пойдет.
Вот я, кадровый военный. Капитан. Несколько военных специальностей. Плюс параллельно получил несколько гражданских. А потом в гражданской жизни еще финансист, поэт, философ, метафизик ... Продолжаю учиться и совершенствоваться.
И чувствую себя вполне уверенно. Всегда найду себе работу
Орз и простатит тоже небось лечите? Сейчас тьма частных медкабинетов. Лечил меня один такой стоматолог... Проблем от такого лечения вышло больше, чем пользы.
Я 20 лет работал по одной специальности, знаю в своем вопросе больше, чем преподаватели ВУЗов с научными степенями. Конечно в любой момент могу пойти таксовать или клеить обои, но не хочу занимать чьё-то место и не хочу чтобы какой то профан занимал моё.
Опыт приходит с годами. Хорошим специалистом за полгода не станешь, будьте честны хотя бы перед собой.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 03 січ, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:40
ronaldoss написав:
по графику летом цепляем 26.80-27.10?
думаю,що дно буде і на нижчих позначках.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:42
vitaliian написав:
Я 20 лет работал по одной специальности,
Ким працювали,якщо не секрет?І в якому місті.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43
Шановні учасники гілки!
Всі повідомлення за 2016-2018 роки Ви можете знайти в архіві - Архіви Валютний ринок
Повідомлення за 2019 будуть перенесені в нову тему - viewtopic.php?f=4&p=11348#p11348
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Ірина_
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:43
я второй!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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