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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:46

Re: Валютный рынок в контексте

Новая ветка?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:47

Шановні учасники гілки!
Продублюю ще раз)
Всі повідомлення за 2016-2018 роки Ви можете знайти в архіві - Архіви Валютний ринок
Повідомлення за 2019 будуть перенесені в цю нову тему.

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:48

  Captain Obvious написав:Новая ветка?

Всем привет, с новым годом, с новой веткой!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:48

Во как .

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:48

Re: Валютный рынок в контексте

Та же. Продолжение.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:49

Re: Валютный рынок в контексте

Ого ! Нічого собі почистили ...
До речі - а хтось вгадав курси на початок року ? І з якою точністю ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:54

Коллеги, не волнуйтесь - баня и сауна остались в старых стенах. :D

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:59

Нове опитування

Шановні форумчани!
Останнє опитування зафіксовано.
Чекаю пропозиції нового в приват.

З пов.Ірина
Ірина_
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