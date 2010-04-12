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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:46
Re: Валютный рынок в контексте
Новая ветка?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:47
Шановні учасники гілки!
Продублюю ще раз)
Всі повідомлення за 2016-2018 роки Ви можете знайти в архіві - Архіви Валютний ринок
Повідомлення за 2019 будуть перенесені в цю нову тему.
З пов.
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:48
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:48
Во как .
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:48
Re: Валютный рынок в контексте
Та же. Продолжение.
Только не юля
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:49
Re: Валютный рынок в контексте
Ого ! Нічого собі почистили ...
До речі - а хтось вгадав курси на початок року ? І з якою точністю ?
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:54
Коллеги, не волнуйтесь - баня и сауна остались в старых стенах.
US
Додано: Чет 03 січ, 2019 17:59
Нове опитування
Шановні форумчани!
Останнє опитування зафіксовано.
Чекаю пропозиції нового в приват.
З пов.Ірина
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