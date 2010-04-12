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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32333435>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:18

Re: Валютный рынок в контексте

Чого курс долара знову падає?
Оленъ в kедах
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:19

  дарий написав:
  somilitark написав:
  Pupsik написав:З 1 січня 2019 року громадяни України зможуть купувати та продавати іноземну валюту через платіжні термінали і банкомати!

https://prm.ua/z-1-sichnya-2019-roku-v- ... ankomatah/

форекс с комиссиями в 10%,красота!


Без фанатизма...
Посмотрим... Попробуем...
Там еще и неликвид думаю пихать будут. :oops:


Сейчас ничего не мешает неликвид пхать привату.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте

27.46-27.49 закрылся межбанк, завтра пробиваем 27.30
ronaldoss
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:27

Re: Валютный рынок в контексте

Сейчас ничего не мешает неликвид пхать привату.


Мешает....
После войнушки (знаем почему), Приватовские терминалы не воспринимают почти любую краску ( особенно красную, и даже арабские штампики... ) пробуйте - напишите.
Прикольно, даже у епипте новую купюру терминал не с первого раза хавает...
Токо вернулся... Траблы есть. То фунтов в терминале нет, то купюру не читает... :lol:

Курс правда почти одинаковый...Прям как в Дубаях. :D
Востаннє редагувалось дарий в Чет 03 січ, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:28

  zzzzzz написав:
  ronaldoss написав:ну и конечно ОВГЗ пылесосит гривну-поэтому у спекулянтов-аля барыг будет острая нехватка бумаги...так что те кто тарились зеленым по 29+ ложитесь спать до след декабря 2019


И сколько ОВГЗ напылесосило гривны с рынка ?

https://minfin.com.ua/2019/01/03/36228003/
Плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение 2018 года пришлось увеличить с 215 млрд грн до 289 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. Внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние — 174 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:36

  дарий написав:Сейчас ничего не мешает неликвид пхать привату.


Мешает....
После войнушки (знаем почему), Приватовские терминалы не воспринимают почти любую краску ( особенно красную, и даже арабские штампики... ) пробуйте - напишите.
Прикольно, даже у епипте новую купюру терминал не с первого раза хавает...
Токо вернулся... Траблы есть. То фунтов в терминале нет, то купюру не читает... :lol:

Курс правда почти одинаковый...Прям как в Дубаях. :D


Пихал в приват Такой мусор, что сомневался что такой взяли бы даже в США вне банковского отделения.

А вот гривна наоборот, засунуть пачку гривны - квест, идеально новые, неидеально новые, мятые - 40% купюр разных номиналов засовываются с 10 попытки с разных положений.

Для гривны явно ужесточили критерии приемки у сканеров.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:37

  Libo написав:Есть на минималке в таких домах живут и на таких машинах ездят, что вам, позорным спекулям, и не снилось ...


В течение 2018 года в Украине на учет было поставлено 81,8 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация "Укравтопром". Это на 453 авто меньше, чем в 2017 году. Медленно жирок нагуливается.
Прогнозы многих экспертов, озвученные годом ранее, о росте рынка на 20%, не осуществились. Наоборот, спрос на новые автомобили уменьшился на 0,6 процентов.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:А вот гривна наоборот, засунуть пачку гривны - квест, идеально новые, неидеально новые, мятые - 40% купюр разных номиналов засовываются с 10 попытки с разных положений.

Для гривны явно ужесточили критерии приемки у сканеров.


Для грн проблем нет и быть не может! В любую кассу банка и пусть токо попробуют отказать.

Хоть на сто кусочков порванная. :roll:

Терминалы да - часто глючат особенно на двухсотки и пятисотки...Масса попыток и срабатывает, если нет - в кассу. Просто обязаны! :!:

Тем паче щас в кассу очередь меньше терминальной бывает.... :P
Востаннє редагувалось дарий в Чет 03 січ, 2019 18:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:43

  Captain Obvious написав:Пихал в приват Такой мусор, что...

факт.
0,5% и масса положительных эмоций :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:факт.
0,5% и масса положительных эмоций



текущий вклад в баксах пополняется бесплатно и потом также бесплатно переводится и снимается с расчетной карты в баксах.
Снимать можете и с текущего Приватвклада без карты, токо тада через менеджера, предварительно до 15-00 заказав через приват 24 сумму снятия на завтра. :)
Востаннє редагувалось дарий в Чет 03 січ, 2019 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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