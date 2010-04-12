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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:18
Re: Валютный рынок в контексте
Чого курс долара знову падає?
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:19
Сейчас ничего не мешает неликвид пхать привату.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:22
Re: Валютный рынок в контексте
27.46-27.49 закрылся межбанк, завтра пробиваем 27.30
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:27
Re: Валютный рынок в контексте
Сейчас ничего не мешает неликвид пхать привату.
Мешает....
После войнушки (знаем почему), Приватовские терминалы не воспринимают почти любую краску ( особенно красную, и даже арабские штампики... ) пробуйте - напишите.
Прикольно, даже у епипте новую купюру терминал не с первого раза хавает...
Токо вернулся... Траблы есть. То фунтов в терминале нет, то купюру не читает...
Курс правда почти одинаковый...Прям как в Дубаях.
Востаннє редагувалось дарий в Чет 03 січ, 2019 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:28
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:36
Пихал в приват Такой мусор, что сомневался что такой взяли бы даже в США вне банковского отделения.
А вот гривна наоборот, засунуть пачку гривны - квест, идеально новые, неидеально новые, мятые - 40% купюр разных номиналов засовываются с 10 попытки с разных положений.
Для гривны явно ужесточили критерии приемки у сканеров.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:37
В течение 2018 года в Украине на учет было поставлено 81,8 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация "Укравтопром". Это на 453 авто меньше, чем в 2017 году. Медленно жирок нагуливается.
Прогнозы многих экспертов, озвученные годом ранее, о росте рынка на 20%, не осуществились. Наоборот, спрос на новые автомобили уменьшился на 0,6 процентов.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:41
Re: Валютный рынок в контексте
Для грн проблем нет и быть не может! В любую кассу банка и пусть токо попробуют отказать.
Хоть на сто кусочков порванная.
Терминалы да - часто глючат особенно на двухсотки и пятисотки...Масса попыток и срабатывает, если нет - в кассу. Просто обязаны!
Тем паче щас в кассу очередь меньше терминальной бывает....
Востаннє редагувалось дарий в Чет 03 січ, 2019 18:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:43
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:51
Re: Валютный рынок в контексте
текущий вклад в баксах пополняется бесплатно и потом также бесплатно переводится и снимается с расчетной карты в баксах.
Снимать можете и с текущего Приватвклада без карты, токо тада через менеджера, предварительно до 15-00 заказав через приват 24 сумму снятия на завтра.
Востаннє редагувалось дарий в Чет 03 січ, 2019 18:59, всього редагувалось 2 разів.
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