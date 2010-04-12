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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:51
Yuri_T написав:
0,5%
Зачем?
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kolyuchy
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Додано: Чет 03 січ, 2019 18:57
kolyuchy написав: Yuri_T написав:
0,5%
Зачем?
вкладов в бегемоте нет, даже не интересовался условиями пополнения, но за совет спс.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:02
По схемам приват Пока остается лучшим....
Госы гробят конкретно...
Но пока - бест.
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дарий
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:10
Captain Obvious написав: дарий написав:
Сейчас ничего не мешает неликвид пхать привату.
Мешает....
После войнушки (знаем почему), Приватовские терминалы не воспринимают почти любую краску ( особенно красную, и даже арабские штампики... ) пробуйте - напишите.
Прикольно, даже у епипте новую купюру терминал не с первого раза хавает...
Токо вернулся... Траблы есть. То фунтов в терминале нет, то купюру не читает...
Курс правда почти одинаковый...Прям как в Дубаях.
Пихал в приват Такой мусор, что сомневался что такой взяли бы даже в США вне банковского отделения.
А вот гривна наоборот, засунуть пачку гривны - квест, идеально новые, неидеально новые, мятые - 40% купюр разных номиналов засовываются с 10 попытки с разных положений.
Для гривны явно ужесточили критерии приемки у сканеров.
Так умно писать на форуме,что вы пихали туда шлак. Благодаря подобному писателю в свое время прикрутили пополнение Приват-вклада без комиссии. Сделал и молодец. Писать чтоб лавку прикрыли-не молодец вообще.
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LuckyG
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:25
Там сидят взрослые пацаны.
Все всо видят...
Если позволяют - так пока нада.
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дарий
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