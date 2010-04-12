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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:51

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:0,5%

Зачем?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:57

  kolyuchy написав:
  Yuri_T написав:0,5%

Зачем?

вкладов в бегемоте нет, даже не интересовался условиями пополнения, но за совет спс.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:01

Yuri_T
а зря.
:D
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:02

Re: Валютный рынок в контексте

По схемам приват Пока остается лучшим....

Госы гробят конкретно...

Но пока - бест. :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:10

  Captain Obvious написав:
  дарий написав:Сейчас ничего не мешает неликвид пхать привату.


Мешает....
После войнушки (знаем почему), Приватовские терминалы не воспринимают почти любую краску ( особенно красную, и даже арабские штампики... ) пробуйте - напишите.
Прикольно, даже у епипте новую купюру терминал не с первого раза хавает...
Токо вернулся... Траблы есть. То фунтов в терминале нет, то купюру не читает... :lol:

Курс правда почти одинаковый...Прям как в Дубаях. :D


Пихал в приват Такой мусор, что сомневался что такой взяли бы даже в США вне банковского отделения.

А вот гривна наоборот, засунуть пачку гривны - квест, идеально новые, неидеально новые, мятые - 40% купюр разных номиналов засовываются с 10 попытки с разных положений.

Для гривны явно ужесточили критерии приемки у сканеров.

Так умно писать на форуме,что вы пихали туда шлак. Благодаря подобному писателю в свое время прикрутили пополнение Приват-вклада без комиссии. Сделал и молодец. Писать чтоб лавку прикрыли-не молодец вообще.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:24

Re: Валютный рынок в контексте

:mrgreen: недобрый...
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте

Там сидят взрослые пацаны.
Все всо видят...
Если позволяют - так пока нада.
:oops:
дарий
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