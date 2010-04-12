дарий написав:Сейчас ничего не мешает неликвид пхать привату.
Мешает.... После войнушки (знаем почему), Приватовские терминалы не воспринимают почти любую краску ( особенно красную, и даже арабские штампики... ) пробуйте - напишите. Прикольно, даже у епипте новую купюру терминал не с первого раза хавает... Токо вернулся... Траблы есть. То фунтов в терминале нет, то купюру не читает...
Курс правда почти одинаковый...Прям как в Дубаях.
Пихал в приват Такой мусор, что сомневался что такой взяли бы даже в США вне банковского отделения.
А вот гривна наоборот, засунуть пачку гривны - квест, идеально новые, неидеально новые, мятые - 40% купюр разных номиналов засовываются с 10 попытки с разных положений.
Для гривны явно ужесточили критерии приемки у сканеров.
Так умно писать на форуме,что вы пихали туда шлак. Благодаря подобному писателю в свое время прикрутили пополнение Приват-вклада без комиссии. Сделал и молодец. Писать чтоб лавку прикрыли-не молодец вообще.
Плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение 2018 года пришлось увеличить с 215 млрд грн до 289 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. Внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние — 174 млрд грн.