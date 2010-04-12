Додано: Чет 03 січ, 2019 20:22

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, упавший в пятницу, 28 декабря, относительно доллара на 23,33 коп., на торгах четверга, 03 января, укрепился на 17,66 коп., оказавшись на уровне 27,5117 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 03-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,69 коп., составил 27,5129 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 03 января с уровней предыдущего закрытия 27,71/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ понизилась в цене к 27,52/27,58 UAH/USD на «обязательных» продажах доллара экспортерами, на счета которых пришла двойная порция внешнеторговой выручки.



Напомним, что очередная порция СКВ из-за рубежа появилась на счетах экспортеров еще в пятницу, 28-го, но ее, согласно регламенту, можно было реализовать на следующих торгах межбанка, которые состоялись лишь 03-го.

Вторая порция внешнеторговой выручки упала на счета наших экспортеров 02-го, а на следующий день вместе с первой порцией СКВ сменила тренд в безналичной паре доллар-гривня на межбанке с «бычьего» на «медвежий».



Меж тем, на торгах межбанка около 10.08, сохранив нисходящий тренд, доллар опустился к 27,52/27,55, а спустя 37 минут «американец» уже был на отметке 27,50/27,54 UAH/USD.



Коррекция безналичной СКВ приостановилась лишь около 11.33, когда курс достиг цифры 27,48/27,52 UAH/USD. Предположительно, этой остановкой доллар обязан «анонимным» покупкам НБУ. Иных покупателей на рынке, по сути, не наблюдалось, поскольку если судить по динамике остатков на транзитных и коррсчетах регулятора, упавших с отметки 51 405,6 млн. грн. к уровню 35 647,7 UAH/USD, приобретать СКВ было не на что.



До 14.10 Киева безналичная пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ не покидала уровень 27,48/27,52 UAH/USD, возобновив с указанного часа нисходящий тренд, оказавшись на цифре 27,47/27,50 UAH/USD.



Не исключено, что этот «порционный» откат под занавес торгов спровоцировал уход регулятора с площадки межбанка. Эти цены «американца» оставались на уровне 27,47/27,50 UAH/USD на опустевшем МЕЖБАНКЕ действующими до самого финиша сессии.



В районе отметки 27,47/27,50 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 03 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,5117 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,64% с 27,6883 UAH/USD до 27,5117 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 03 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/18,00 годовых (с 12.04 Киева – 16,25/17,75 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 03 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на валютный межбанк пришла двойная порция экспортной выручки (поступления на счета экспортеров 28 декабря и 02 января), 50% которой надо было обязательно продать.



Во-вторых, к началу января образовалось заметное сжатие гривневой ликвидности, исключавшее серьезные покупки СКВ на межбанке. Предположительно, очень много нацвалюты было «связано» ОВГЗ, доходность которых показалась бизнесу и банкам привлекательнее валютного рынка.



В-третьих, доллар с 27 декабря пребывал в «бычьем» тренде, поднявшись по средневзвешенному курсу с уровня 27,2678 к отметке 27,6883 UAH/USD, вызвав желание игроков зафиксировать прибыль, а заодно обзавестись ставшей дефицитом нацвалютой.



В-четвертых, откат курса «зеленого» безнала был поддержан аналогичной тенденцией на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 03 января повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «медвежьим», что, как известно, стимулирует ликвидность.



Во-вторых, на рынок поступила двойная порция внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно продать.



В-третьих, в торгах четверга предположительно принимал участие регулятор, выкупая долларовые излишки в свои резервы.



Наличный рынок в течение четверга подобно валютному межбанку, констатировал снижение курса «американца». Однако, здесь доллар дешевел более низким темпом.

Полагаю, дилеры наличного рынка при «поддержке» своей клиентуры во внутридневной динамике цен учитывали высоковероятное появление на пятничном межбанке нерезидентов, у которых стартует сезон репатриации дивидендов, сопровождавшийся кратковременной, но довольно агрессивной скупкой СКВ.

Кроме того, дилеры наличного рынка не форсировали коррекцию цен в паре доллар-гривня, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса».



Интересно отметить, что в некоторых центрах валютообменного бизнеса к финишу сессии 03 января произошел отскок долларовых цен от полуденного минимума (Харьков) или даже появился послеобеденный клиентский спрос (Запорожье).



В целом же, в течение четверга наличный «американец» все-таки потерял в цене.



Дилеры системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) сообщили об итоговом равновесии покупок и продаж, которое, однако, не везде привело к повышению ликвидности. Если в Киев, Запорожье и в Одессе обороты на местных рынках выросли.



Днепр, Харьков и Крыжополь констатировали регресс на этом участке, поясняя сей конфуз не вышедшими из праздничного «штопора» потенциальными клиентами.



В течение 03 января позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-10,0 коп. (лидировали в откате рынки Киева, Харькова и Запорожья), офера «американца» в четверг потеряли 3,0-8,0 коп. или не изменились (рынок столицы).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» понизились на 2,0-15,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы), позиция «предложение» упала на 12,0-20,0 коп. (наиболее заметным был откат на рынке Запорожья).



Довольно сдержанная внутридневная «медвежья» динамика в наличной «неформальной» паре доллар гривня 03 января, пожалуй, может являться достаточно объективным вариантом прогноза для пятничной сессии валютного межбанка, где, как мы ожидаем, вполне реально появление «варягов» со скупкой доллара для репатриации дивидендов, сопровождаясь как минимум, резким замедлением настоящего нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня. К тому же, в отличие от торгов четверга, межбанк 04-го не ждет двойная порция поступления экспортного выторга из-за рубежа.



Наконец, не будем забывать о пресловутом «пятничном синдроме» и преддверии длинных рождественских выходных, которые, как известно, лучше проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



Продвинутые оппоненты могут возразить, указав, что в смысле «безопасности», японская иена гораздо надежнее доллара, но вряд ли смогут обеспечить наличие «в степях Украины» в достаточном для наличного рынка количества «супернадежной» иены по доступной цене.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 28 декабря в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 03 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,83/27,92 UAH/USD, евро – 31,50/31,70 UAH/EUR, рубль – 0,390/0,400 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня из-за «медвежьего» тренда на торгах валютного межбанка на наличном рынке Днепра наблюдалось незначительное преобладание клиентских оферов, вынуждая здешних дилеров снижать действующие цены. Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс спроса и предложения.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня незначительно понизились, отреагировав на коррекцию безналичного «американца» на межбанке: 27,83/27,93 UAH/USD, евро – 31,47/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро не претерпели значительных изменений в ценах. Этой относительной стабильности способствовало установление равновесия покупок и продаж, сохранившееся до самого завершения торгов.



Итоговый баланс спрос/предложение не спас наличный рынок Днепра от регресса – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «тройку с плюсом», ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение 03 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре просели на 2,0 коп., офера обвалились на 18,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,83/27,92 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 03-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, которое из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала нуждалось в ценовой поддержке. «Неформалы» днепровского опта очень осторожно снижали действующие цены, небезуспешно пытаясь сохранить текущее равновесие покупок и продаж и не «повредить» при этом клиентский «принос».



К полудню четверга усилиями оптовиков Днепра цены на местном рынке понизились к уровню: 27,83/27,93 UAH/USD, евро – 31,47/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,400 UAH/RUB.

На 12.10 Киева в городе ликвидность в оптовом сегменте осталась на низком уровне, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.



После обеда на местном рынке наличный доллар и евро не претерпели значительных изменений в ценах. Этой относительной стабильности способствовало установление равновесия покупок и продаж, сохранившееся до самого завершения торгов.



Итоговый баланс спрос/предложение не спас оптовый наличный рынок Днепра от регресса – ликвидность, заслужив от оптовиков «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 03 января биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 02 января позиция «спрос» наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просела на 2,0 коп., офера упали на 18,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 03 января уровнями 31,50/31,70 UAH/EUR, констатировав в течение четверга рост бидов на 5,0 коп. на фоне пятнадцатикопеечного снижения оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре упали на 12,0 коп., позиция «предложение» упала на 35,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 03-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в пятницу «бычьим» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и нисходящим трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 03-го почти не интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1360 к $1,1393 прибавив в течение этого промежутка времени скромные 33 пункта.



Полагаю, наши дилеры, немного приподняв в течение четверга более значимые биды, должным образом отреагировали на этот «привес», учтя при этом внутридневную коррекцию наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 03 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1341, пара евро-доллар уже около 02.00 Киева «организовала» 2 отрицательных шипа, реагируя на неприятности у производителя продвинутых гаджетов, сулящих проблемы поставщиками компонентов из АТР.

В дальнейшем пара евро-доллар вошла в восходящий тренд, затянувшийся до 11.00 Киева, «вознеся» евро на это время к $1,1380. Стартовавшая с киевского полудня коррекция понизила пару евро-доллар в диапазон 1,1340-1,1350, где пара пребывала в течение полутора часов, инициировав с 15.15 новое ралли, которое вначале подняло евро на цифру $1,1368, а с 17.00, ускорив динамику, забросила пару евро-доллар поближе к $1,1400.



С этого момента курсовая динамика пары «сникла», а она консолидировалась в диапазоне $1,1390-1,1410, который после 18.50 резко сузился до границ $1,1398-1,1403, не покидая его до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США дорожает в четверг по отношению к большинству мировых валют, кроме евро и иены, при этом курс японской нацвалюты продолжает укрепляться на фоне увеличения спроса на активы «тихой гавани» в связи с сигналами ослабления экономики КНР и ухудшением прогнозов Apple.



Курс евро к 14.55 Киева 03 января составил $1,1354 по сравнению с $1,1344 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость фунта к доллару опустилась до $1,2569 против $1,2607 накануне.



Курс доллара к иене упал в четверг до ¥107,66 против ¥108,88 накануне, курс евро к иене - до ¥122,24 против ¥123,53 по итогам предыдущей сессии.



Доллар в паре с иеной сейчас находится на минимуме за более чем восемь месяцев.



Индекс доллара USDX, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, почти не меняется в ходе торгов.



По итогам 2018 года значение индекса увеличилось на 4,3% - это наилучшая динамика индикатора за три года.



«Федрезерву следует более открыто подходить к вопросу о корректировке активов на балансе», полагает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан. В интервью Bloomberg News он заявил, что распродажа на финансовых рынках заставила его поддержать идею о паузе в повышении процентных ставок ФРС - по крайней мере, на то время, пока сохраняется неопределенность.

Федрезерву следует выждать «хотя бы пару кварталов в этом году», считает Р.Каплан.

«Нам не следует предпринимать дальнейшие действия до тех пор, пока не будет ясности с факторами неопределенности», - добавил он.



Вместе с тем глава ФРБ Далласа подчеркнул, что пока не думает о снижении процентных ставок.



В пятницу участники рынка ждут данных о состоянии рынка труда в США в декабре прошлого года.



Кроме того, 04 января нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл даст интервью двум своим предшественникам - Джанет Йеллен и Бену Бернанки в рамках ежегодного заседания Американской экономической ассоциации (AEA).



Трейдеры рынка forex отмечают, что существенное укрепление иены в четверг происходило на фоне активизации торгов на розничных платформах в Японии, биржи которой закрыты в связи с праздниками.



Статданные из Китая, опубликованные накануне, указали на первое с мая 2017 года снижение производственной активности. Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта - минимума с февраля 2016 года - по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.



Турецкая лира в ходе первых сессий нового года является лидером падения: ее курс к доллару США за три дня опустился более чем на 3,5%, в том числе в четверг - на 1,5%. На втором месте по темпам снижения - шведская крона, подешевевшая с начала года на 2,2%.



Если кто-то из адептов евровалюты посчитал, что пара евро-доллар на всех парусах помчит к $1,185 и уже к православному Рождеству выполнит прогноз BofA Merrill Lynch в $1,25, он явно не замечает отличия между кратко- и среднесрочными колебаниями валют на рынке forex.



Существуют очевидные признаки, что доллар США из-за замедления американской экономики рискует ослабнуть… по итогам 2019 года, то есть, речь идет о длительном процессе. На близлежащем же горизонте инвестирования из-за вполне приличного для Штатов четвертого квартала и сезонного фактора «американец» еще попортит немало крови своим валютам-оппонентам.



С 1975 по 2017 годы по итогам января основная валютная пара закрывалась в «красной» зоне в 28-ми случаях из 43-х, и проседание евро на более чем 1% за день усиливает риски очередной победы «медведей».



Если в 2018 доллар США укреплялся благодаря опережающей динамике американской экономики над своими основными конкурентами, то в настоящее время его судьба будет зависеть от того, кто станет притормаживать быстрее.



В первые дни 2019 инвесторы посчитали, что рецессия придет в Китай и в еврозону гораздо раньше, чем в Штаты, что позволило «медведям» по паре евро-доллар провести стремительную атаку. Действительно, китайская деловая активность ушла в «красную» зону впервые за последние 19 месяцев, а испанские и французские индексы менеджеров по закупкам разочаровали. Масла в огонь подлило заявление Apple о том, что ухудшение финансовых результатов компании напрямую связано с замедлением экономики Поднебесной.



Caixin, индекс PMI в производственном секторе, от которого опустился до 49,7, отмечает, что причиной потери скорости деловой активности стали не только торговые войны, но и ослабление внутреннего спроса.

И Apple является далеко не единственной компанией, пострадавшей от этого.



Если американская экономика будет терять пар медленнее, чем мировая, какой смысл избавляться от доллара? Тем более, что, несмотря на пессимизм производителя IPhone, фондовые индексы США закрыли первую торговую сессию года в «плюсе». В отличие от их китайских аналогов. В результате в центре внимания инвесторов вновь оказалась дивергенция в динамике Dow Jones и Shanghai Composite, которая верой и правдой служила «медведям» по паре евро-доллар в 2018 году.



Таким образом, доллар США в первый раз в новом году наказал своих оппонентов за самоуверенность и наверняка повторит это в ближайшем будущем. Да, у американцев серьезные трудности, но кто сказал, что европейцам и китайцам живется легче?



С фундаментальной точки зрения, разочарование в фискальном стимуле «по Трампу», ужесточение финансовых условий и падение цен на нефть, более выгодны для еврозоны и Поднебесной, чем для Штатов, заставляя экономику США притормаживать более высоким темпом, чем глобальный ВВП. Вероятнее всего, так и случится. Но не сегодня и не завтра. В этом контексте многие трейдеры рынка forex вполне комфортно себя чувствуют в рамках прогноза о консолидации пары евро-доллар в диапазоне $1,125-1,165.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 31,50/31,70 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне падения на 15,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 03 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,390/0,400 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля на наличном рынке Днепра повысились на 30 пунктов, позиция «предложение» потеряла столько же.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 03 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по понизившемуся на 12,0 коп. с закрытия среды спросу и упавшему на 35,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 03 января по спросу выросли на 30 пунктов, потеряв столько же по предложению.



Сюжет торгов безналичным долларом предопределили изобилие валюты и нехватка гривни. На последнее указало падение объема остатков в нацвалюты на транзитных и коррсчетах НБУ.



Первое стало следствием двойной порции притока экспортной выручки из-за рубежа.



Очередная порция СКВ из-за рубежа появилась на счетах экспортеров еще в пятницу, 28-го, однако ее можно было, согласно регламенту, реализовать на следующих торгах межбанка, которые, как известно, состоялись лишь 03-го.

Вторая порция внешнеторговой выручки упала на счета наших экспортеров 02-го, а на следующий день вместе с первой порцией СКВ сменила тренд в безналичной паре доллар-гривня на межбанке с «бычьего» на «медвежий».



Думается, на пятничной сессии нынешняя, довольно заметная коррекция курса безналичного «американца» сменится более сдержанным откатом или даже возможным вхождением доллара в боковой тренд. Источником таких перемен могут стать покупки СКВ нерезидентами, у которых 04-го должен стартовать сезон репатриации дивидендов.

К подобному варианту развития событий на межбанке склоняет пару доллар-гривня преддверие длинных рождественских выходных, которые комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.



US