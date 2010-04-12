|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:46
холява написав: Libo написав: Возврат к земле, в село.
Или поместье где-нибудь на живописном берегу Хорола или Псёла ...
Какая ПРЕЛЕСТЬ !
Грандиозно !!!
Вы ,перед вспашкой, в мундире Батьки Махно, речь произносите .
А потом все , вместо гимна, песню исполняют,"Шулявка , я по тебе иду на дело ".
....Вы понимаете , что такое отсутствие самокритики и как к этому относится ?
Пізнайко - Лібо є селянський син.Тому він обов"язково повернеться в своє село на Полтавщині,заведе свиней,корів,посадить кукурузу...
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16530
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 2157 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:47
Вкладчик1234 написав: Zebra написав:
Есть обьективный фактор, ЗВР перевалил за $20 млрд.
Чисто технический момент.
Транш зашел, а выплат пока не было.
При первой любой выплате - ЗВР пойдут вниз
И долговая нагрузка снизится одновременно. Все заимосвязано. Сегодняшняя медвежья вечеринка на МБ подтверждает, что мы уже входим в весеннюю стадию укрепления гривны.
Кто слился по 28-29 молодец, кто не успел, увидит 27 уже в обозримом будущем.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6537
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:49
vitaliian написав:
В прогнозах надо смотреть не на даты, а на вектор. Даты это к Ванге.
Не нужно быть вангой, чтоб тренд по гривне в долгосроке прогнозировать. Фитч дает конкретные цифры, а раз дает и каждый раз обсирается, ну что ж, значит стажеры на ЗП.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6537
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:51
1. В этом году дают любому. Даже Рабиновичу или Ляшко. Если это будет действительно критично.
2. От нас никто не требует ПОВЫШЕНИЯ. От нас требуют УРАВНЯТЬ цены. Юля их может реально уравнять. Не забываем, что через полгода проходит лаг с момента обвала цен на нефть и газ может подешеветь на 30-40%. Юля уравняет цены (как требует того МВФ!), для людей они снизятся и она с чистой совестью объявит вам о выполнении своего предвыборного обещания.
Так чи ни?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6821
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 3434 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:52
Libo написав:
Zebra написав:
ЗВР перевалил за $20 млрд. Весомый аргумент для гривны, странно, что все продолжают ждать 29+ и не понимают, что стабилизец и ревал до выборов уже обеспечен.
В нынешних условиях, если между правительством и МВФ нет большой ругани, то можете вообще не обращать внимание на размер ЗВР.
Тут многие делят монетарную базу на ЗВР и высчитывают равновесный курс. Сейчас все выглядит не так плохо, как еще месяц назад. Сегодняшний МБ подтвержает, что гривна идет уверенно на 27.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6537
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:54
дядя Caша написав:
Днепр, Харьков и Крыжополь констатировали регресс на этом участке, поясняя сей конфуз не вышедшими из праздничного «штопора» потенциальными клиентами.
US
ДС - по Крижополю Ви дали неповну картину.
Там не тільки клієнти не вийшли зі штопора.Там і обидва місцевих валютчика не вийдуть зі штопора десь до Водохреща.Мало того,обидва місцевих валютчика є кумами.
Вони вже третій день,як би правильно написати,вживають алкогольні напої.
Востаннє редагувалось tea
в Чет 03 січ, 2019 21:59, всього редагувалось 1 раз.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16530
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 2157 раз.
-
- Профіль
-
4
3
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:54
Zebra написав: Libo написав:
Zebra написав:
ЗВР перевалил за $20 млрд. Весомый аргумент для гривны, странно, что все продолжают ждать 29+ и не понимают, что стабилизец и ревал до выборов уже обеспечен.
В нынешних условиях, если между правительством и МВФ нет большой ругани, то можете вообще не обращать внимание на размер ЗВР.
Тут многие делят монетарную базу на ЗВР и высчитывают равновесный курс. Сейчас все выглядит не так плохо, как еще месяц назад. Сегодняшний МБ подтвержает, что гривна идет уверенно на 27.
Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29994
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2940 раз.
- Подякували: 4932 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:56
zzzzzz написав:
Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.
Нет, стоимость обслуживания к ВВП.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6537
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:59
холява написав:
Какая ПРЕЛЕСТЬ !
Грандиозно !!!
Я даже представил Ваш приезд на вспашку земли, на белой бричке, запряженной Ахалтекинцами .
Аплодисменты , женщины с себя платки снимают и прижимают к глазам в умилении.
Вы ,перед вспашкой, в мундире Батьки Махно, речь произносите .
А потом все , вместо гимна, песню исполняют,"Шулявка , я по тебе иду на дело ".
....Вы понимаете , что такое отсутствие самокритики и как к этому относится ?
Он уже восьмой Новый Год капитаном встретил.
Будьте снисходительны.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2006
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:02
Zebra написав:
Студенты-аутсорсеры и стажеры. Успешные прогнозисты по определению
богаты и обеспечены, не то чтоб работать за ЗП.
На 2017 год они прогнозировали 28 грн за доллар, по факту сели в лужу, такой курс был только достигнут в январе 2018 и то не надолго.
Успешные прогнозисты по определению не существуют.
Есть более или менее успешные угадайки.
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Чет 03 січ, 2019 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2006
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 662 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14106
|1620397
|
Чет 03 січ, 2019 17:03
Zebra
|
|6521
|1386904
|
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
|
|159
|256653
|
|