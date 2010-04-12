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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:02
vovan_prm написав: холява написав:
Какая ПРЕЛЕСТЬ !
Грандиозно !!!
Я даже представил Ваш приезд на вспашку земли, на белой бричке, запряженной Ахалтекинцами .
Аплодисменты , женщины с себя платки снимают и прижимают к глазам в умилении.
Вы ,перед вспашкой, в мундире Батьки Махно, речь произносите .
А потом все , вместо гимна, песню исполняют,"Шулявка , я по тебе иду на дело ".
....Вы понимаете , что такое отсутствие самокритики и как к этому относится ?
Он уже восьмой Новый Год капитаном встретил.
Будьте снисходительны.
В нашей палате все капитаны, только судно у каждого своё.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:02
Zebra написав: zzzzzz написав:
Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.
Нет, стоимость обслуживания к ВВП.
Это взамосвязанные величины. Резкий рост гос.долга всегда пугает инвесторов.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:03
Если этого завтра и после завтра не произойдёт , то 09 должно .*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:04
я тут смотрю семинар С.Демры в Киеве в декабре 2018 года.
Это прелесть. Очень познавательно. И там он высказался по курсу гривни. Вообщем тони чего хорошего для гривни ,но сроки так и не сказал.
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dima_beleb
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:04
10-летки уже на 4% снизили доходность , тарят конкретно бонды
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:05
zzzzzz написав:
Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.
Ждите данные о ВВП в долларах.
Если и в этом году вырастет, как в прошлом, под 20% - вы лучшие, вы опять чемпионы.
Кривая внешнего долга по отношению к ВВП опять резко вниз.
Так Америка после войны свела свой долг к минимуму.
Подсказали наверно слепому трасту как это делается.
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Libo
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:05
zzzzzz написав: Zebra написав: zzzzzz написав:
Грамотные люди считают соотношение гос.долга к ВВП страны.
Нет, стоимость обслуживания к ВВП.
Это взамосвязанные величины. Резкий рост гос.долга всегда пугает инвесторов.
Та ладно долг под 1% и под 8% в вашем случае (соотношение гос.долга к ВВП страны) выглядит одинаковым. Ещё важен период, на какой дают в долг, если период короткий то этот займ - отложенный дефолт.
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vitaliian
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:06
Интересно а нбу нас здесь читает ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:08
sani_2012 написав:
Интересно а нбу нас здесь читает ?*Відправлено з Чату
Там строгая иерархия, читают и цитируют только первых лиц.
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vitaliian
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:08
Zebra написав:
Тут многие делят монетарную базу на ЗВР и высчитывают равновесный курс. Сейчас все выглядит не так плохо, как еще месяц назад. Сегодняшний МБ подтвержает, что гривна идет уверенно на 27.
Есть только небольшой нюанс.
ЗВР мы видим "на сегодня", а денежную базу на "полтора месяца назад".
Только не юля
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vovan_prm
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