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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:11

Сколько здесь читателей за день проходит ? Есть данные ?

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:14

  zzzzzz написав:
  Vitl написав:
  zzzzzz написав:Американские бонды рекордно укрепляются 10-летки на 3%
Кто-то хорошо тарит бонды и сливает акции.

Процесс только начался, вот одно из мнений, возможно в чём то автор и прав...
https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD ... -2019-god/


Ой, нет, спасибо, слушать 8 минут вместо того что-бы написать 3-5 предложений увольте.


Можно и промотать, если моменты не интересны.Это как раз очень полезная аналитика, я лучше пока не встретил.Все об этом как то неконкретно вокруг да около.Думал угодить, ошибся.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:16

  vovan_prm написав:Он уже восьмой Новый Год капитаном встретил.
Будьте снисходительны.


Что заслужил, тем и остался.
Фидель Кастро тоже до последних своих дней майором остался.
Только ваши бесстыдные табачники-литвины полковников себе поприсваивали.
А сами позор учебного полка и меня лично. :?


Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:18

Re: Валютный рынок в контексте

я тут смотрю семинар С.Демры в Киеве в декабре 2018 года.
Это прелесть. Очень познавательно. И там он высказался по курсу гривни. Вообщем тони чего хорошего для гривни ,но сроки так и не сказал.[/quote]

Наш "Либо" Степу в пух и прах сотрет!
У Демуры уже лет 10 одно и тоже...

Бумага и дерево за 200... и хуже.
Нефтюшка 10-15, ну и вечные ценности 10-15 тыщ за унцию...

10 лет ждемс.... :oops:

Шось ну никак :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:24

  Zebra написав:Сегодняшний МБ подтверждает, что гривна идет уверенно на 27.
Давайте дождемся завтрашнего МБ. ;)
ЗЫ: гибкости вашего ума можно только позавидовать - недавно вы ждали 31,5///
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:29

  дарий написав:я тут смотрю семинар С.Демры в Киеве в декабре 2018 года.
Это прелесть. Очень познавательно. И там он высказался по курсу гривни. Вообщем тони чего хорошего для гривни ,но сроки так и не сказал.


Наш "Либо" Степу в пух и прах сотрет!
У Демуры уже лет 10 одно и тоже...

Бумага и дерево за 200... и хуже.
Нефтюшка 10-15, ну и вечные ценности 10-15 тыщ за унцию...

10 лет ждемс.... :oops:

Шось ну никак :mrgreen:[/quote]
это да.
по золоту он говорил , что его загонят до 1500, а потом опустят до 800. и далее в гору выше 2000
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:32

  Vitl написав:Можно и промотать, если моменты не интересны.Это как раз очень полезная аналитика, я лучше пока не встретил.Все об этом как то неконкретно вокруг да около.Думал угодить, ошибся.


Спасибо за видео, я для себя ничего нового не услышал, ДС все это писал не единожды.
Может для кого-то это будет интересно, я ничего нового не услышал, может просто потому-что я больше читаю по этой теме в связи с наличием свободного времени.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:37

  sani_2012 написав:Интересно а нбу нас здесь читает ?

*Відправлено з Чату
Ви ж бачите Яшу в Чаті і Василя, тому читають і НБУ і СБУ. :D Щось хочете написати їм?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:38

  Перес де Куэльяр написав:Ви ж бачите Яшу в Чаті і Василя, тому читають і НБУ і СБУ. Щось хочете написати їм?

Я вас понял

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:38

Re: Валютный рынок в контексте

Libo написав:
  vovan_prm написав:Он уже восьмой Новый Год капитаном встретил.
Будьте снисходительны.


Что заслужил, тем и остался.
Фидель Кастро тоже до последних своих дней майором остался.
Только ваши бесстыдные табачники-литвины полковников себе поприсваивали.
А сами позор учебного полка и меня лично. :?


Это случайно не тот актер который из пулемета по нашим стрелял?

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Nemo
 
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