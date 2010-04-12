|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:11
Сколько здесь читателей за день проходит ? Есть данные ?*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:14
zzzzzz написав:
Ой, нет, спасибо, слушать 8 минут вместо того что-бы написать 3-5 предложений увольте.
Можно и промотать, если моменты не интересны.Это как раз очень полезная аналитика, я лучше пока не встретил.Все об этом как то неконкретно вокруг да около.Думал угодить, ошибся.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 15013
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 1579 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:16
vovan_prm написав:
Он уже восьмой Новый Год капитаном встретил.
Будьте снисходительны.
Что заслужил, тем и остался.
Фидель Кастро тоже до последних своих дней майором остался.
Только ваши бесстыдные табачники-литвины полковников себе поприсваивали.
А сами позор учебного полка и меня лично.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 6821
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 3434 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:18
я тут смотрю семинар С.Демры в Киеве в декабре 2018 года.
Это прелесть. Очень познавательно. И там он высказался по курсу гривни. Вообщем тони чего хорошего для гривни ,но сроки так и не сказал.[/quote]
Наш "Либо" Степу в пух и прах сотрет!
У Демуры уже лет 10 одно и тоже...
Бумага и дерево за 200... и хуже.
Нефтюшка 10-15, ну и вечные ценности 10-15 тыщ за унцию...
10 лет ждемс....
Шось ну никак
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 906
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:24
Zebra написав:
Сегодняшний МБ подтверждает, что гривна идет уверенно на 27.
Давайте дождемся завтрашнего МБ.
ЗЫ: гибкости вашего ума можно только позавидовать - недавно вы ждали 31,5///
-
asti
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:29
дарий написав:
я тут смотрю семинар С.Демры в Киеве в декабре 2018 года.
Это прелесть. Очень познавательно. И там он высказался по курсу гривни. Вообщем тони чего хорошего для гривни ,но сроки так и не сказал.
Наш "Либо" Степу в пух и прах сотрет!
У Демуры уже лет 10 одно и тоже...
Бумага и дерево за 200... и хуже.
Нефтюшка 10-15, ну и вечные ценности 10-15 тыщ за унцию...
10 лет ждемс....
Шось ну никак
[/quote]
это да.
по золоту он говорил , что его загонят до 1500, а потом опустят до 800. и далее в гору выше 2000
-
dima_beleb
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 11.10.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:32
Vitl написав:
Можно и промотать, если моменты не интересны.Это как раз очень полезная аналитика, я лучше пока не встретил.Все об этом как то неконкретно вокруг да около.Думал угодить, ошибся.
Спасибо за видео, я для себя ничего нового не услышал, ДС все это писал не единожды.
Может для кого-то это будет интересно, я ничего нового не услышал, может просто потому-что я больше читаю по этой теме в связи с наличием свободного времени.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29994
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2940 раз.
- Подякували: 4932 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:37
sani_2012 написав:
Интересно а нбу нас здесь читает ?*Відправлено з Чату
Ви ж бачите Яшу в Чаті і Василя, тому читають і НБУ і СБУ.
Щось хочете написати їм?
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 2182
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 804 раз.
- Подякували: 812 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:38
Перес де Куэльяр написав:
Ви ж бачите Яшу в Чаті і Василя, тому читають і НБУ і СБУ. Щось хочете написати їм?
Я вас понял*Відправлено з Чату
-
sani_2012
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 11.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:38
Libo написав: vovan_prm написав:
Он уже восьмой Новый Год капитаном встретил.
Будьте снисходительны.
Что заслужил, тем и остался.
Фидель Кастро тоже до последних своих дней майором остался.
Только ваши бесстыдные табачники-литвины полковников себе поприсваивали.
А сами позор учебного полка и меня лично.
Это случайно не тот актер который из пулемета по нашим стрелял?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
-
Nemo
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|14106
|1620397
|
Чет 03 січ, 2019 17:03
Zebra
|
|6521
|1386904
|
Чет 27 гру, 2018 19:28
ЛОБ
|
|159
|256653
|
|